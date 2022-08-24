Про це він розповів на Засіданні Ради безпеки ООН в етері телеканалу "Еспресо".

"Україна проголосила свою Незалежність 31 рік тому, але це не радісне святкування, тому що на країну здійснив напад сусід, який вдає з ранку до вечора, що вони Ваші брати. Але ці брати бомбардують українські міста, ґвалтують жінок, ставлять під загрозу саме існування України. Цей брат хоче забрати все, що має Україна", - підкреслив Феріт Годжа.

Постійний представник Албанії при ООН також додав, що шість місяців, як у кремлі порвали на шмаття хартію ООН.

"Весь світ закликав Росію зупинитися. Багато дітей не зможуть побачити звільненої України, тому що їх вбивають по п‘ять щодня. 5,2 млн людей потребують гуманітарної допомоги. 3,6 млн дітей постраждали через закриття шкіл. Також потрібна психологічна допомога громадянам України. Якщо є одна причина з якої варто негайно припинити війну - це діти! Це наступне покоління", - наголосив Феріт Годжа.

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