Бангладеш офіційно попросив приєднатися до БРІКС, куди входить Росія

Про це інформує Dhaka Tribune з посиланням на власні джерела.

Заявка була зроблена після розмови прем’єр-міністра Шейха Хасіна і президента Південно-Африканської Республіки Матамели Сиріла Рамафоси в Женеві.

Повідомляється, що під час дискусії з прем'єр-міністром Шейхом Хасіною президент ПАР позитивно відреагував на це питання.

Міністр закордонних справ Бангладеш Абдул Момен заявив, що у зв'язку з цим було надіслано офіційний лист зацікавленості нинішньому голові БРІКС і міністру закордонних справ Південно-Африканської Республіки Наледі Пандору.

"Так, ми висловили нашу зацікавленість і подали заявку на вступ до альянсу", - підтвердив міністр закордонних справ Масуд бін Момен.

Наступний саміт БРІКС, який відбудеться в ПАР у серпні, може розглядати питання нового членства.

Бангладеш нині визнаний "другом БРІКС" і брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС.

Довідково. БРІКС - це скорочення для Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Це асоціація країн, що запропонована економістом Goldman Sachs Джимом О’Ніллом у 2001 році (без Південної Африки). Він стверджував, що до 2050 року економіки БРІКС будуть домінувати у світі.

БРІКС не є формальною міжурядовою організацією, але з 2009 року країни-члени проводять щорічні саміти та координують свої політики у різних сферах. БРІКС також запропонували альтернативні ініціативи, такі як Новий банк розвитку, Контингентна угода про резерви, платіжна система та кошик резервної валюти.

БРІКС вважається суперником блоку G7, до якого входять країни з провідними світовими економіками - США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.