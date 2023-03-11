Банк Кремнієвої долини зазнав найбільшого банкрутстсва в США з часів кризи 2008 року
Переважно кредитор стартапів Silicon Valley Bank збанкрутував: каліфорнійські банківські регулятори закрили його, а влада США взяла під контроль активи банку
Про це пишуть Reuters.
Silicon Valley Bank став найбільшим банком у США, що збанкрутував з часів фінансової кризи 2008 року, це сталося в результаті раптового краху.
Журналісти Голосу Америки зазначили, що 16-й за величиною банк країни збанкрутував після того, як вкладники, стурбовані балансовим звітом банку, вирішили зняти свої гроші цього тижня.
У п'ятницю каліфорнійські банківські регулятори закрили банк, який працював під назвою Silicon Valley Bank, і призначили Федеральну корпорацію страхування депозитів (FDIC) ліквідатором для подальшого розпорядження його активами.
Головний офіс і всі філії Silicon Valley Bank знову відкриються 13 березня, і всі застраховані вкладники отримають повний доступ до своїх застрахованих вкладів не пізніше ранку понеділка, повідомила FDIC.
Але за даними FDIC, станом на кінець 2022 року 89% депозитів банку на 175 мільярдів доларів були незастрахованими, і їхню долю ще належить визначити.
- Нагадаємо, минулого року швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка володіє російським газопроводом "Північний потік-2", оголосила про неплатоспроможність і звільнила вже понад 140 працівників.
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