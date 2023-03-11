Банк Кремнієвої долини зазнав найбільшого банкрутстсва в США з часів кризи 2008 року

Про це пишуть Reuters.

Silicon Valley Bank став найбільшим банком у США, що збанкрутував з часів фінансової кризи 2008 року, це сталося в результаті раптового краху.

Журналісти Голосу Америки зазначили, що 16-й за величиною банк країни збанкрутував після того, як вкладники, стурбовані балансовим звітом банку, вирішили зняти свої гроші цього тижня.

У п'ятницю каліфорнійські банківські регулятори закрили банк, який працював під назвою Silicon Valley Bank, і призначили Федеральну корпорацію страхування депозитів (FDIC) ліквідатором для подальшого розпорядження його активами.

Головний офіс і всі філії Silicon Valley Bank знову відкриються 13 березня, і всі застраховані вкладники отримають повний доступ до своїх застрахованих вкладів не пізніше ранку понеділка, повідомила FDIC.

Але за даними FDIC, станом на кінець 2022 року 89% депозитів банку на 175 мільярдів доларів були незастрахованими, і їхню долю ще належить визначити.