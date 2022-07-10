Банк розвитку Ради Європи дав Україні "зелене" світло на приєднання та кошти на підтримку українських біженців

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

“Набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків”, - наголосив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Адміністративна рада Банку схвалила п’ять нових позик на €465 млн. Більшість грошей буде спрямовано на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ.

Серед іншого йдеться про розміщення українських біженців у приймальних громадах, надання екстреної допомоги, гуманітарні заходи тощо.

БРРЄ також виділив €320 млн на часткове фінансування програми житла для українських біженців у Німеччині та Литві.



Окрім цього, за ці кошти профінансують стипендії для 700 українських студентів.

Також муніципалітет Каунасу отримав €25 млн, які допоможуть місту підтримати 10 тис. зареєстрованих українських біженців. Влада міста забезпечує біженців житлом, харчуванням, психологічною та соціальною допомогою, освітою для дітей та пошуком роботи для дорослих.

7 липня в ЄС назвали три країни, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у травні. Серед держав-членів ЄС найбільшу кількість статусів тимчасового захисту 96 085 українцям надала Польща.

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