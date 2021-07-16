"Барселона" остаточно вирішила позбутися свого найдорожчого футболіста
"Барселона" вирішила продати бразильського півзахисника Феліпе Коутінью, який є найдорожчим футболістом в історії клубу
Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією видання, "Барселона" остаточно вирішила позбутися Феліпе Коутіньо. У клубі більше не розраховують на бразильского хавбека, який у 2018 році перейшов до команди з англійського "Ліверпуля" за 135 млн євро та став найдорожчим футболістом в історії клубу.
У минулому сезоні через травми Коутінью зіграв за "Барсу" лише 14 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.
Наразі трансферна вартість 29-річного бразильця оцінюється Transfermarkt у 30 млн євро.
- Нагадаємо, 1 липня у Ліонеля Мессі сплинув термін дії контракту з "Барселоною" і аргентинець став вільним агентом.
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