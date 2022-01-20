"Барселона" оцінила 17-річного футболіста в 1 млрд євро
Іспанська "Барселона" збирається прописати у контракті 17-річного Гаві відступні у розмірі 1 млрд євро
Про це повідомляє El Partidazo de COPE.
Півзахисник Гаві та "Барселона" близькі до продовження контракту про співпрацю. Переговори перебувають у просунутій стадії. Нова угода футболіста з каталонським клубом розрахована до 2026 року.
Заробітна плата Гаві не відома, але сума відступних, яку пропишуть у контракті, складатиме 1 млрд євро.
У поточному сезоні 17-річний Гаві провів 17 матчів, забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює іспанця у 40 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.19
Купівля 28.19Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе