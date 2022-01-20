"Барселона" оцінила 17-річного футболіста в 1 млрд євро

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.



Півзахисник Гаві та "Барселона" близькі до продовження контракту про співпрацю. Переговори перебувають у просунутій стадії. Нова угода футболіста з каталонським клубом розрахована до 2026 року.



Заробітна плата Гаві не відома, але сума відступних, яку пропишуть у контракті, складатиме 1 млрд євро.



У поточному сезоні 17-річний Гаві провів 17 матчів, забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює іспанця у 40 млн євро.

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