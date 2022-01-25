"Барселона" вирішила безкоштовно перехопити в "Баварії" футболіста-переможця ЛЧ

Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк у своєму Twitter.

Зюле вже повідомив керівництву "Баварії" про те, що не збирається продовжувати контракт, який закінчується наприкінці цього сезону. Тому німецький центрбек шукає клуб, куди перейде безкоштовно.



Серед претендентів на Нікласа Зюле є іспанська "Барселона". Каталонцям подобається, що вони можуть зекономити на трансфері, вони готові запропонувати йому довгостроковий контракт з хорошою зарплатою.



У цьому сезоні Ніклас Зюле зробив 1 асист у 25 матчах за "Баварію". Трансферна вартість гравця оцінюється у 35 млн євро.



Зюле у "Баварії" з 2017 року. Центрбек чотири рази вигравав Бундеслігу та перемагав у Лізі чемпіонів.