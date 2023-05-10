Батько Мессі спростував інформацію про те, що його син гратиме в Саудівській Аравії наступного сезону
Хорхе Мессі спростував інформацію про те, що його син обов'язково поїде грати в Саудівську Аравію в кінці сезону
9 травня видання AFP повідомило, що нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, в якого закінчується контракт з Парі Сен-Жермен наприкінці сезону, точно продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії і вже погодив рекордний контракт.
Проте, за словами батька 35-річного аргентинця Хорхе Мессі, на даний момент він ще не домовився ні з одним клубом про майбутній трансфер і майбутнє його сина буде вирішено в кінці сезону.
"Немає жодних домовленостей з клубами щодо наступного сезону. Це все ми вирішимо в кінці сезону. Нічого не підписане, не узгоджене, і ніякої усної домовленості. Це просто фейкові новини з використанням імені Лео", — цитує слова батька Мессі журналіст Фабріціо Романо з посиланням на офіційну заяву.
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