9 травня видання AFP повідомило, що нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, в якого закінчується контракт з Парі Сен-Жермен наприкінці сезону, точно продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії і вже погодив рекордний контракт.

Проте, за словами батька 35-річного аргентинця Хорхе Мессі, на даний момент він ще не домовився ні з одним клубом про майбутній трансфер і майбутнє його сина буде вирішено в кінці сезону.

"Немає жодних домовленостей з клубами щодо наступного сезону. Це все ми вирішимо в кінці сезону. Нічого не підписане, не узгоджене, і ніякої усної домовленості. Це просто фейкові новини з використанням імені Лео", — цитує слова батька Мессі журналіст Фабріціо Романо з посиланням на офіційну заяву.