Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Байден дякує Ірландії за підтримку України, ФБР підозрює у зливі секретних даних молодого американського військового, а росіяни намагаються оточити Бахмут. Світові ЗМІ про Україну 13 квітня
Огляд

Байден дякує Ірландії за підтримку України, ФБР підозрює у зливі секретних даних молодого американського військового, а росіяни намагаються оточити Бахмут. Світові ЗМІ про Україну 13 квітня

Андріана Стахів
13 квітня, 2023 четвер
21:37
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Байден дякує ірландському народові за підтримку України, ФБР підозрює у зливі секретних даних 21-річного американського військового, а росіяни намагаються оточити Бахмут із півночі та півдня

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 13 квітня:

The New York Times

Видання дізналося, хто міг злити секретні дані в інтернет. Йдеться про 21-річний військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру, який був куратором інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молоді люди і підлітки, об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор. Два американські чиновники підтвердили виданню, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів у приватну інтернет-групу.

Байден дякує ірландському народу за підтримку України. Перед виступом у парламенті пан Байден зустрівся в четвер з Лео Варадкаром, прем'єр-міністром Ірландії, і подякував йому за те, що він прийняв українців у своїй країні. Тим часом Варадкар зазначив, що ніколи не думав, що Європа знову побачить таку війну.

В Україні повідомляють про вибух міни біля Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими військами. Вибух стався біля машинного залу четвертого з шести реакторів станції і був чутний українськими працівниками. "Найбільший ядерний об'єкт Європи продовжує страждати від свавілля російських військових та їхніх поплічників", – йдеться у заяві "Енергоатома".

The Washington Post

Видання пише про двох американців, які загинули в Україні, а також підкреслює інформацію із витоку секретних документів, що війна, ймовірно, триватиме і у 2024 році. Війна в Україні навряд чи закінчиться цього року, а мирні переговори між Києвом і Кремлем не очікуються у 2023 році, йдеться у секретному урядовому документі США. Щодо загиблих в Україні громадян США точної інформації не надають, зокрема ні імен, ні ким вони були. Проте за повідомленням ABC News, це були бійці-добровольці, які загинули у боях із російськими військами.

У четвер Федеральна служба безпеки Росії звинуватила 35-річного українця у тому, що він відігравав центральну роль у вибуху в Санкт-Петербурзі цього місяця, в результаті якого загинув російський націоналістичний військовий блогер Владлен Татарський (Максим Фомін), і заявила, що вбивство було здійснене за наказом українських спецслужб. ФСБ ідентифікувала українського підозрюваного як Юрія Денисова, але відомство також стверджувало, без надання доказів, що до нападу причетні російські опозиційні діячі за кордоном.

The Guardian

Українська влада працює над встановленням особи українського військовополоненого, відео із жорстокою стратою якого з'явилося у середу, 12 квітня, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що всі випадки і відео, які з'являються у відкритому доступі, розслідуються, і це робиться всіма правоохоронними органами разом, які мають технічні можливості і відповідних фахівців та експертів. Тим часом ФБР хоче допитати 21-річного військовослужбовця ВПС Національної гвардії штату Массачусетс, якого підозрюють у витоку секретних документів американської розвідки. А Росія намагається оточити Бахмут з півночі та півдня. "Щодня в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 наступальних і штурмових спроб, завдає понад 500 ударів з усього спектру наявного озброєння", – цитує видання заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова.

артилеристи на Бахмутському напрямку

BBC

Витоки інформації з Пентагону свідчать про російські міжусобиці щодо кількості загиблих, пише медіа. Документи свідчать, що служба безпеки ФСБ стверджувала, що чиновники не рахують загиблих у лавах російської національної гвардії, найманців "Вагнера" та інших. Наведені ФСБ дані про майже 110 000 жертв станом на лютий все ще набагато нижчі, ніж цифри, опубліковані цього тижня в раніше оприлюднених американських документах, які оцінюють російські втрати від 189 500 до 223 000 осіб. У тому ж документі говориться, що заниження даних про втрати в системі підкреслює "постійне небажання" військових повідомляти погані новини вищому командуванню.

CNN

Німеччина дозволила Польщі експортувати п'ять старих винищувачів МіГ-29 в Україну. "Що стосується літаків МіГ-29, які ще працюють в обороні польського повітряного простору, рішення прийнято на найвищому рівні, ми можемо з упевненістю сказати, що ми відправляємо МіГи в Україну", – сказав президент Польщі.

В результаті російських обстрілів на півдні Херсонської області в четвер загинули щонайменше двоє мирних жителів. 45-річний чоловік помер у Херсоні від поранень, отриманих після обстрілу російськими військами парку, ще один мирний житель загинув у селі Зміївка, коли росіяни влучили керованими авіабомбами в будівлю місцевої школи.

Також видання цитує Байдена, який сказав: "Ірландія та Сполучені Штати стоять разом, щоб протистояти жорстокій агресії Росії та підтримати хоробрий народ України". Він також подякував країні за "життєво важливе лідерство" в Раді Безпеки ООН, де ірландські лідери співпрацювали зі США. "Путін думав, що світ дивитиметься на це крізь пальці - був –впевнений, що йому вдасться зламати НАТО і Європейський Союз, – говорить Байден. – Єдність західних націй дасть тріщину і впаде в момент випробування: так він думав. Але він помилявся. Він помилявся в кожному пункті і на кожному фронті. Сьогодні ми більш об'єднані і більш рішучі, ніж будь-коли, щоб захистити цінності, які роблять нас сильними".

Джо Байден

Gazeta Wyborcza

"Виборча" теж пише про американського військового, який може бути відповідальним за витік державних таємниць США. Молодий американець "богобоязливий, захоплений зброєю і теоріями змови", зазначають у виданні.

У медіа також ставлять запитання, які уроки Захід повинен винести з витоку інформації з Пентагону. Витік документів американської розвідки з Пентагону чітко показав ризики для запланованого українського контрнаступу, переконані у ЗМІ, а загроза для контрнаступу – це своєю чергою загроза долі всієї війни. Витік документів сигналізує про виклики, що стоять перед Україною і Заходом, про які політикові, який відстоює справу свободи, недоречно говорити занадто детально: нестача техніки, людей і боєприпасів, обмеження протиповітряної оборони, загроза тривалої патової ситуації на фронті, побоювання ескалації з боку Кремля, розчарованого невдачами.очевидно, що перед Україною стоїть величезне завдання. "На кону вже не захист української державності, незалежної влади, яку Москва хотіла б замінити на маріонеткову – росіяни занадто слабкі для цього, як підтверджують документи. Гра йде за відвоювання всієї території. А якщо не вдасться – принаймні створити для себе якнайкращі позиції перед переговорами про припинення війни", – пишуть у "Виборчій".

Статті
Новини
Світ
Україна
Росія
Ірландія
Джо Байден
війна з Росією
США
Військові новини
Запорізька АЕС
Читайте також:
Автор Борислав Береза
12 квітня, 2023 середа
Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна
Сергій Фурса
12 квітня, 2023 середа
"Жахливий популізм": інвестбанкір Фурса про законопроєкт щодо повернення доплат військовим
12 квітня, 2023 середа
У Путіна прокоментували відео страти українського військового
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.52
    Продаж 41.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 квітня
21:42
Оновлено
Затримання військового, що зливав документи Пентагону
ЗМІ повідомили, хто міг злити документи Пентагону: його заарештовано
21:29
Японія
Цьогоріч Японія надасть Україні $3,5 млрд
21:01
Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину, є руйнування
20:58
Росія
РФ має залучати до 1 млн мігрантів на рік, щоб зберегти чисельність населення на поточному рівні, - демографи
20:26
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Злиті секретні документи Пентагону свідчать, що Китай міг схвалити надання зброї Росії, - WP
20:08
Олексій Резніков
Для безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений, - Резніков
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 414-го дня війни: багатотисячні втрати РФ біля Бахмута та арешт майна олігарха Новинського
20:00
OPINION
Костянтин Москалець
Іспит сумління
19:57
Українська кіберспортивна команда Monte перемогла російську та вийшла у мейджор світового турніру по CS:GO
19:41
Зеленський
"Чекаємо постачання зброї, обіцяної партнерами": Зеленський провів засідання Військового кабінету
19:34
Xiaomi
НАЗК внесло Xiaomi до переліку спонсорів війни
19:29
Росіяни "градом" обстріляли Куп'янський район Харківщини, є поранені
19:24
Оновлено
МіГ-29 Словаччина
Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні
19:16
Нафта
Банки Індії відмовляються обслуговувати закупівлю нафти з РФ за ціною вище стелі у $60
18:57
Окупанти на Луганщині посилили контророзвідку, бо бояться витоку інформації про своє розміщення, — Генштаб
18:45
комендантська година, Великдень
На Донеччині усі богослужіння на Великдень проходитимуть онлайн
18:38
БМП. вбиті росіяни
Витік секретних документів Пентагону: За даними ФСБ Росія втратила на війні в Україні 110 тис. військових
18:26
Ексклюзив
окупанти крим
На Скадовському напрямку зафіксовано прибуття свіжомобілізованих росіян, - Гуменюк
18:15
ДТП у Польщі: постраждали 4 українців
У Польщі перекинувся автобус з українцями: 4 постраждалих
18:07
OPINION
Сергій Марченко
Війни не виграють стратами полонених
17:57
Австрія
Австрія закликала заборонити китайські системи штучного інтелекту в ЄС
17:43
Сергій Наєв
Генерал Наєв заявив про готовність ППО до відбиття повітряних атак на Великдень
17:31
Залужний зустрівся з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції: попросив надати Україні винищувачі F-16
17:28
Ексклюзив
У 2022 році повністю знищено міжнародне законодавство, - екснардеп Фірсов
17:24
суд
На Донеччині засудили трьох інформаторів РФ
17:13
Протести у Франції
У Франції під час мітингу проти пенсійної реформи протестувальники захопили штаб-квартиру Louis Vuitton
17:04
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Путін погоджував з Сі Цзіньпінем розміщення ядерної зброї у Білорусі, - китаєзнавець Єфремов
16:59
обстріл
Окупанти поцілили керованими авіабомбами у школу на Херсонщині: один чоловік загинув, іншого поранено
16:58
прикордонники
Прямував до коханої: прикордонники затримали громадянина Молдови, який напідпитку перелізав через огорожу
16:57
Джо Байден
Уряд США близький до виявлення особи, яка винна у витоку секретних документів, - Байден
16:56
Ексклюзив
Сумщина, ракетний удар
Застосовуючи авіацію, терористи б'ють по цивільних об'єктах прифронтових регіонів, - Гуменюк
16:49
Євген Пригожин
ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера за участь у війні проти України
16:48
РФ за час повномасштабної війни використала щонайменше 8 тис. зенітних ракет, це 50% запасу, - Генштаб ЗСУ
16:48
Порошенко на південному фронті: зараз немає нічого важливішого, ніж забезпечити армію зброєю, технікою і грошима
16:43
Швейцарія
Швейцарія надасть Україні $1,7 млрд до 2028 року
16:39
Олена Зеленська та Олександра Матвійчук
Зеленська та Матвійчук увійшли у список найвпливовіших людей планети від Time 
16:30
Ексклюзив
Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург"
Трагікомедія "Люксембург, Люксембург" вже в прокаті: що відомо про новий український фільм 
16:29
погода
Сухо, але місцями дощі: погода від Наталки Діденко на 14 квітня
16:26
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
У Польщі розслідуватимуть шахрайство з імпортом українського зерна
16:23
Оновлено
Українським військовим потрібні рації (ЗБІР ЗАКРИТО!!!)
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV