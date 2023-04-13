Про це і не тільки світові ЗМІ писали 13 квітня:

The New York Times

Видання дізналося, хто міг злити секретні дані в інтернет. Йдеться про 21-річний військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру, який був куратором інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молоді люди і підлітки, об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор. Два американські чиновники підтвердили виданню, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів у приватну інтернет-групу.

Байден дякує ірландському народу за підтримку України. Перед виступом у парламенті пан Байден зустрівся в четвер з Лео Варадкаром, прем'єр-міністром Ірландії, і подякував йому за те, що він прийняв українців у своїй країні. Тим часом Варадкар зазначив, що ніколи не думав, що Європа знову побачить таку війну.

В Україні повідомляють про вибух міни біля Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими військами. Вибух стався біля машинного залу четвертого з шести реакторів станції і був чутний українськими працівниками. "Найбільший ядерний об'єкт Європи продовжує страждати від свавілля російських військових та їхніх поплічників", – йдеться у заяві "Енергоатома".

The Washington Post

Видання пише про двох американців, які загинули в Україні, а також підкреслює інформацію із витоку секретних документів, що війна, ймовірно, триватиме і у 2024 році. Війна в Україні навряд чи закінчиться цього року, а мирні переговори між Києвом і Кремлем не очікуються у 2023 році, йдеться у секретному урядовому документі США. Щодо загиблих в Україні громадян США точної інформації не надають, зокрема ні імен, ні ким вони були. Проте за повідомленням ABC News, це були бійці-добровольці, які загинули у боях із російськими військами.

У четвер Федеральна служба безпеки Росії звинуватила 35-річного українця у тому, що він відігравав центральну роль у вибуху в Санкт-Петербурзі цього місяця, в результаті якого загинув російський націоналістичний військовий блогер Владлен Татарський (Максим Фомін), і заявила, що вбивство було здійснене за наказом українських спецслужб. ФСБ ідентифікувала українського підозрюваного як Юрія Денисова, але відомство також стверджувало, без надання доказів, що до нападу причетні російські опозиційні діячі за кордоном.

The Guardian

Українська влада працює над встановленням особи українського військовополоненого, відео із жорстокою стратою якого з'явилося у середу, 12 квітня, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що всі випадки і відео, які з'являються у відкритому доступі, розслідуються, і це робиться всіма правоохоронними органами разом, які мають технічні можливості і відповідних фахівців та експертів. Тим часом ФБР хоче допитати 21-річного військовослужбовця ВПС Національної гвардії штату Массачусетс, якого підозрюють у витоку секретних документів американської розвідки. А Росія намагається оточити Бахмут з півночі та півдня. "Щодня в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 наступальних і штурмових спроб, завдає понад 500 ударів з усього спектру наявного озброєння", – цитує видання заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова.

BBC

Витоки інформації з Пентагону свідчать про російські міжусобиці щодо кількості загиблих, пише медіа. Документи свідчать, що служба безпеки ФСБ стверджувала, що чиновники не рахують загиблих у лавах російської національної гвардії, найманців "Вагнера" та інших. Наведені ФСБ дані про майже 110 000 жертв станом на лютий все ще набагато нижчі, ніж цифри, опубліковані цього тижня в раніше оприлюднених американських документах, які оцінюють російські втрати від 189 500 до 223 000 осіб. У тому ж документі говориться, що заниження даних про втрати в системі підкреслює "постійне небажання" військових повідомляти погані новини вищому командуванню.

CNN

Німеччина дозволила Польщі експортувати п'ять старих винищувачів МіГ-29 в Україну. "Що стосується літаків МіГ-29, які ще працюють в обороні польського повітряного простору, рішення прийнято на найвищому рівні, ми можемо з упевненістю сказати, що ми відправляємо МіГи в Україну", – сказав президент Польщі.

В результаті російських обстрілів на півдні Херсонської області в четвер загинули щонайменше двоє мирних жителів. 45-річний чоловік помер у Херсоні від поранень, отриманих після обстрілу російськими військами парку, ще один мирний житель загинув у селі Зміївка, коли росіяни влучили керованими авіабомбами в будівлю місцевої школи.

Також видання цитує Байдена, який сказав: "Ірландія та Сполучені Штати стоять разом, щоб протистояти жорстокій агресії Росії та підтримати хоробрий народ України". Він також подякував країні за "життєво важливе лідерство" в Раді Безпеки ООН, де ірландські лідери співпрацювали зі США. "Путін думав, що світ дивитиметься на це крізь пальці - був –впевнений, що йому вдасться зламати НАТО і Європейський Союз, – говорить Байден. – Єдність західних націй дасть тріщину і впаде в момент випробування: так він думав. Але він помилявся. Він помилявся в кожному пункті і на кожному фронті. Сьогодні ми більш об'єднані і більш рішучі, ніж будь-коли, щоб захистити цінності, які роблять нас сильними".

Gazeta Wyborcza

"Виборча" теж пише про американського військового, який може бути відповідальним за витік державних таємниць США. Молодий американець "богобоязливий, захоплений зброєю і теоріями змови", зазначають у виданні.

У медіа також ставлять запитання, які уроки Захід повинен винести з витоку інформації з Пентагону. Витік документів американської розвідки з Пентагону чітко показав ризики для запланованого українського контрнаступу, переконані у ЗМІ, а загроза для контрнаступу – це своєю чергою загроза долі всієї війни. Витік документів сигналізує про виклики, що стоять перед Україною і Заходом, про які політикові, який відстоює справу свободи, недоречно говорити занадто детально: нестача техніки, людей і боєприпасів, обмеження протиповітряної оборони, загроза тривалої патової ситуації на фронті, побоювання ескалації з боку Кремля, розчарованого невдачами.очевидно, що перед Україною стоїть величезне завдання. "На кону вже не захист української державності, незалежної влади, яку Москва хотіла б замінити на маріонеткову – росіяни занадто слабкі для цього, як підтверджують документи. Гра йде за відвоювання всієї території. А якщо не вдасться – принаймні створити для себе якнайкращі позиції перед переговорами про припинення війни", – пишуть у "Виборчій".