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BBC: У справах про зрадників СБУ Кулініча і Наумова є розбіжності, а Баканова не допитували

24 липня, 2023 понедiлок
16:49
Суспільство Затримання ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча

У розслідуваннях щодо зрадників із СБУ є "нестиковки", зокрема щодо їхньої можливої причетності до швидкої окупації частини півдня України

Про це йдеться в матеріалі ВВС.

За даними ВВС, в матеріалах справи колишнього начальника головного управління Служби безпеки України в Криму Олега Кулініча не фігурують інші працівники СБУ — навіть ті, лобіюванням призначення яких, за версією слідства, він займався. Однак деякі його підлеглі є свідками. Кулініч не фігурує у справі про окупацію Херсонської області.

"На сьогодні колишній начальник ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим Кулініч О.М. не фігурує у кримінальному провадженні…, у якому досліджуються обставини неналежної оборони Херсонської області, що призвело до швидкої окупації цієї території російськими військами", — відповіли в Держбюро розслідувань на запит BBC.

За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, у цій справі фігурують виключно військові ЗСУ, які мали заміновувати і розміновувати мости та готуватися до оборони. Також ДБР повідомило, що у справі Кулініча у держзраді не фігурує ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, а справу проти нього самого за цією статтею так і не відкрили. У бюро кажуть, що слідчі не спілкувалися з Наумовим у Сербії, де той перебуває під вартою.

Журналісти повідомляють, що за рік доказів його причетності до співпраці з Росією не знайшли. За словами співрозмовників журналістів у правоохоронних органах, версія про "зрадника" Наумова була поспішною. Окрім цього, у слідчих з’явилися сумніви, що "Охотник" із перехоплень Кулініча — Сівковича — це Наумов.

ВВС називає чи не основним питанням саме те, звідки взялися ці записи розмов Кулініча з підозрюваним у держзраді ексзаступником голови РНБО Володимиром Сівковичем.

Журналістам ВВС у слідстві заявили, що писав їх нібито сам Сівкович, щоб потім легше було звітувати перед російською спецслужбою, а дістати записи вдалося завдяки "кроту" у ФСБ. У їхній автентичності СБУ не сумнівається, а оприлюднені файли — "лише частина великого масиву", заявив глава відомства Василь Малюк, який таємно від колишнього голови СБУ Івана Баканова вів розслідування щодо Кулініча ще з 2021-го.

Захист Кулініча заявив у розмові з ВВС, що в матеріалах слідства вказане зовсім інше джерело походження. Слідчі вказали, що знайшли під час обшуків у межах розслідування зовсім іншої справи флешку з аудіо, текстовими та графічними файлами.

"Тому є побоювання, що ці записи могли спеціально підкинути за аналогією „плівок Деркача“ у 2020 році. Записи ж Кулініча — Сівковича, які оприлюднили слідчі, датуються 2019 і початком 2020 року. Важливо, що Кулініч тоді ще не був у СБУ. Його призначили начальником Кримського управління 21 жовтня 2020 року" — пишуть журналісти.

Сам Кулініч заперечує розмови з Сівковичем, а його захист стверджує, що "записи змультипліковані, нарізані і, ймовірно, створені із застосуванням сучасного програмного забезпечення". У СБУ кажуть, що Кулініч спілкувався з Бакановим ще до призначення і "мав вплив на прийняття головою служби важливих рішень". За словами джерел BBC в оточенні Баканова, до призначення Кулініча вони спілкувалися дуже рідко і не про спецслужбу. За даними журналістів, після відсторонення від посади слідчі жодного разу не викликали Баканова на допит.

Що відомо про справу Кулініча 

16 липня 2022 року було затримано колишнього керівника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча. За два дні суд відправив його під арешт щодо підозри у співпраці зі спецслужбами Росії.

За даними слідства, він співпрацював із ФСБ РФ і отримав оперативний псевдонім Котигорошко, а його діяльністю опікувався так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній глава Адміністрації президента України Андрій Клюєв.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою "своїх людей" у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

5 квітня стало відомо, що ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо держзради Кулініча. Встановлені нові докази його співпраці з ФСБ. Того ж дня в СБУ сказали, що можуть обміняти його на українських військовополонених у Росії, але це питання наразі не вирішене.

Кулінічу висунули обвинувачення за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років в’язниці.

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Крим
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