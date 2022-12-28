Російський масив

Згідно зі звітами французького Мінфіну, в регіоні Верхньої Савої, де знаходиться й Куршевель, тільки три поплічники Путіна відчули на собі вплив санкцій. Це один з його найближчих і найщедріших "гаманців" Геннадій Тімченко; власник трубно-металургійної групи "Синара" Дмітрій Пумпянський і власник багатопрофільної групи компаній ЕСН Григорій Берьозкін. Зокрема, у дружини Тімченка Єлени заморозили фешенебельний гірський готель LE GRAND COEUR SPA.

Це два корпуси у стилі традиційної для цих країв дерев’яної архітектури, де двомісний номер у сезон коштує від 300 до 600 євро за добу. На сина Пумпянського Олексія оформлено два шале Mouka i Maia у селищі Межев, поруч із Куршевелем, а також земельна ділянка поруч, яку Пумпянські не встигли освоїти до війни. Берьозкін та його багатодітна сім’я (3 доньки, 1 син) скупили цілий схил на одній з куршевельських полонин. Там розташовано 6 будинків сумарною вартістю до 70 мільйонів євро. Про це майно багато писали медіа (наприклад, у цьому розслідуванні), тож воно врешті-решт потрапило під "заморозку".

Але Берьозкіни – все одно не рекордсмени серед росіян за кількістю об’єктів нерухомості в Куршевелі. Їх обійшли брати Сергій і Ніколай Саркісови (фінансово-страховий холдинг РЕСО). У них ми нарахували у місті теж як мінімум 7 шале. За одне з них (Аpopka) росіяни судяться із французьким партнером, який звинувачує Саркісових у присвоєнні інвестицій. Ще 4 можна роздивитися на презентаційному сайті для потенційних винаймачів. І вартість цього майна, за оцінками французьких медіа, може сягати до 100 мільйонів євро. Детально про бізнес Саркісових, сайт Еспресо писав раніше. Однак братам (можливо, завдяки своєму другому – вірменському – громадянству) вдається уникати міжнародних санкцій. Такі накладено тільки в Україні. Та навіть попри це Саркісови опосередковано продовжують працювати на українському страховому ринку.

брати Саркісови

Одне зі своїх куршевельських шале під назвою Monet у 2021 році Саркісови продали найбільшому тютюновому дистриб’ютори Росії (а колись і України) Ігорю Кесаєву. У квітні 2021-го серед засновників французької компанії SNC MADRAGORE, на яку оформлені права власності на шале, з’явився кіпрський офшор SALIBURY HOLDINGS LIMITED, а серед її менеджерів – люди Кесаєва. Спочатку віце-президент його мережі супермаркетів "Дикси" Олександр Бродягін, а потім бізнесмен Олександр Наумов – один із посередників, що брали участь у цьогорічному викупі Кесаєвим активів британського Imperial Tobacco Holdings у Росії. На українському тютюновому ринку до 2014 року домінувала дочірня компанія Ігоря Кесаєва – "Мегаполіс-Україна". Згодом вона переформатувалася у "Тедіс Україна", де серед засновників де-юре Ігоря Кесаєва вже не було, а мажоритарнним власником став одеський бізнесмен Борис Кауфман (саме той, кого у грудні арештовувало НАБУ). Але справа не тільки в тютюні. Одним із активів Кесаєва в РФ є Ковровський завод імені Дегятрьова, який виготовляє зброю для війни з Україною – кулемети, гармати, ракетні комплекси "Игла". Тому цілком логічно було б передати його майно в Європі на репарації для України. Шале Monet, між іншим, може котувати 15-20 мільйонів євро.



Серед перших росіян, котрі вселилися до Куршевеля, був Михайло Прохоров, засновник інвестиційного фонду "Онэксим", колишній співвласник компаній "Норильский Никель" и "Полюс Золото". До початку 2022 року Прохоров майже повністю розпродав свої активи в РФ, а навесні поточного року, як пише ізраїльська преса, отримав громадянство Ізраїлю. Журнал Forbes ставить його на 14 місце у переліку найбагатших росіян за 2021 рік. У Куршевелі Прохоров прославився буйними і скандальними вечірками, які часто починалися у котромусь із двох його будинків у містечку, а закінчувалися в дорогих клубах та ресторанах. Сьогодні у власності Прохорова є два шале в Куршевелі (Les Cimes I Genepi), розташовані у центральній частині на Rue De Bellecote.

Ще один заможний втікач із Росії Олег Тіньков став активним критиком російської влади після того, як змушений був продати свій іменний банк на батьківщині ("Тинькофф Банк"). Він навіть заявив, що відмовляється від російського громадянства. Хоч це не захистило його від санкцій у Великобританії й Австралії та від звинувачень США в незаконному відмиванні грошей. Зараз Тіньков відійшов від активного бізнесу ще й через те, що змушений боротися з лейкемією. Але перед тим заробив мільярдні статки в Росії, які активно вкладав у закордонну нерухомість. Зокрема,у Куршевелі у нього шале La Datcha 1850, а ще два – на сусідньому гірськолижному курорті Валь-Торенс: SCI Datcha 2400 i Datcha Val Thorens. Бенефеціаром усіх цих об’єктів фігурує дружину Олега Тінькова – Ріна Восман.

Олег Тіньков, gettyimages

Головний російського фармацевт Віктора Харитонін (власник компанії "Фармстандарт" та низки інших) теж полюбляє скуповувати зарубіжну нерухомість. Власне через директора його італійських готелів у Кортіна-Д’Ампеццо Андрія Топорова ми вийшли на дві люксембурзькі фірми – ANEMONES PROPERTY SA та BRUYERES PROPERTY SA. Їх теж очолює Топоров. І кожна з них управляє відповідним котеджем. Наприклад, лакшері шале Аnemones має загальну площу 750 кв. м, власний басейн і готове приймати одночасно 10-12 осіб. У високий сезон тижнева оренда котеджу коштує 12 тисяч євро. Харитонін підняв свій фармацевтичний бізнес значною мірою завдяки підтримці з боку нинішнього віцепрем’єра РФ (а раніше міністра охорони здоров’я) Тетяни Голікової та її чоловіка Віктора Христенка, також віцепрем’єра, тільки уже колишнього.

Син останнього – Володимир Христенко – є партнером Харитоніна у фармацевтичній галузі. І в нього також є бізнес-інтереси у Франції. У містечку Сейно (на півдорозі між Куршевелем та Женевою) у 2019 році було зареєстровано компанію SCI Summer Estate, серед засновників чергується низка фірм, які пов’язані і з Христенком-сином, і з його батьком (йдеться про російські "Фининвест" і "Гольф Эстейт Менеджмент", кіпрську Citerne Holdings). У статутних документах Summer Estate, на жаль, не вказано, яка нерухомість їй належить. Але можна припустити, що родина Христенко має намір відкрити у Франції черговий гольф-клуб. У них уже є такі у Росії та Іспанії. Зокрема, саме Citerne Holdings вклала 40 мільйонів євро в елітний San Roque golf club (Іспанія). Крім того, розслідувачі команди Навального з’ясували, що інша офшорка віцепрем’єрського сина (Bolofino Investments) інвестувала 51 мільйон євро у 5-зірковий готель La Voile D`Or у Сен-Жан-Кап-Ферра (Франція). Тут партнером Христенків є один із найбільших російських забудовників Кіріл Пісарєв. 16 грудня Євросоюз із черговим пакетом нарешті запровадив санкції проти Тетяни Голікової, тож майно її родини тепер особливо мало б зацікавити французьких правоохоронців.

Співвласники групи "ГлобалТранс" Андрій Філатов та Нікіта Мішин і в Куршевелі облаштувалися по-сусідськи. "ГлобалТранс" – це один з найбільших залізничних перевізників та портових операторів Росії, а відтак і наповнювачів російського бюджету. Має свою дочірню структуру і в Україні – це ТОВ "Українська перша перевізна компанія". На Філатова й Мішина санкції наклала лише українська влада, поки що ніхто більше, хоч їхній бізнес постійно перетинається з бізнесами людей із найближчого оточення Путіна. У Куршевелі зареєстрована фірма Nogentil EURL, 100-відсотковим бенефіціаром якої вказана сестра Андрія Філатова Ольга. У свою чергу ця фірма володіє 5-зірковим готелем LE CHALET DE COURCHEVEL PRIVATE HOTEL ET WELLNESS. Нікіта Мішин записав своє шале під назвою Lys Martagon синам – Дмитрію і Федору. Розташоване воно поряд із двома будинками Віктора Харитоніна, про які писалося вище.

Ігор Макаров (№40 у російському списку Forbes зі статками майже 2 мільярди доларів США) на початку 2000-х дуже активно співпрацював з Україною. Його компанія Itera Group була великим постачальником газу із Середньої Азії і РФ. Пізніше він продав свій бізнес "Роснефти" та заснував новий холдинг Areti, який працює переважно у тій же енергетичній сфері. Він видобуває газ у Туркменістані, Узбекистані, РФ, займається нафтопереробкою в Росії і перевалкою скрапленого газу у Ризі. Крім України, на Макарова наклали санкції Великобританія, Канада, Австралія. Очікувалося, що він потрапить і в дев’ятий пакет санкцій від ЄС, але не сталося. Та про всяк випадок своє шале в Куршевелі він оформив на компанію SCI Labaobou, номінальним бенефіціаром якої є один із його менеджерів Денис Парфентьєв.

Йорданський бізнесмен Зіяд Манасір у Росії відомий як засновник компанії "Стройгазконсалтинг" – свого часу вона була одним із найбільших підрядників "Газпрому". Вона брала участь у побудові двох заміських палаців для газпромівського боса Олексія Міллера та чорноморської резиденції самого Володимира Путіна під Геленджиком. Зараз Манасір потроху згортає свою діяльність у РФ, навіть виставив на продаж власний особняк під Москвою, який називають найдорожчим будинком на Рубльовському шосе. У Куршевелі він придбав за 30 мільйонів євро 1,5 гектара землі й шале, яке назвав Victoria (очевидно, на честь дружини).

Зіяд Манасір

Серед завсідників Куршевеля знайшлося ще кілька осіб, які можуть бути безпосередньо причетні до російської агресії в Україні. Серед них і основний власник холдингу "Ташир" Самвел Карапетян. Він володіє на курорті фешенебельним шале Hidden Peak за 24,5 мільйона євро. Головне управління розвідки Міноборони України нещодавно повідомляло, що Карапетян залучений до фінансування нової приватної військової компанії на Донбасі на противагу ЧВК "Вагнер". Іван Садчиков, зять покійного кремлівського апаратника Сергія Приходька, встиг за життя тестя придбати шале у Межеві біля Куршевелю, яке нині оформлено на компанію Okilo SARL. Варто пам'ятати, що Приходько багато років поспіль очолював наглядову раду ТОВ "Тактическое ракетное вооружение", а фірми Садчикова регулярно заробляли на замовленнях від нього. Не зовсім у Куршевелі, але й недалеко звідти, у містечку Шамоні-Мон-Блан, придбав віллу Miremont (через компанію SCI VAP Immo) співзасновник однієї з найбільших ІТ-корпорацій Росії "Инфосистемы Джет" Андрій Самойлов. Контракти з Міноборони РФ – одне з вагомих джерел доходів цієї контори.

Власниками нерухомості у Верхній Савої є віцепрезидент "Сбербанку" і член наглядової ради "Уралкалия" Олександр Базаров (SCI AIB PROPRIETE); телеведучий Володимир Познер (SCI V.G.D.P); дружина розкуркуленого і арештованого в Росії власника групи транспортних і портових компаній "Сумма" Зіявудіна Магомедова (SCI AUBERGE DU CHRISTOMET); діловий партнер російського "яструба" Дмитра Рогозіна – Сергій Шишкарьов, кому нині дісталося більшість активів "Сумми" (ICE BLUE ONE); президент Асоціації російських крематоріїв і водночас впливовий чиновник Московської мерії Олексій Сулоєв (LE ROC LOT 92), донька Рашида Шарипова, колишнього віцепрезидента "Роснефти" і "Транснефти" (SCI Anastasia); син колишнього віцепрезидента "Лукойла" Іскендера Халілова (SLI і SLI 2); одразу 4 колишні співвласники Башкирської содової компанії, які успішно вивели кошти з РФ та інвестували їх у французьку та швейцарську нерухомість (компанії Сhetyrmann, Іceberg, Тrois Еtangs, Мefra); співвласник компанії Ruspetro, чоловік співачки Глюкози Олександр Чистяков (DPD). І це ще не всі.

Володимир Познер

Українські острівці

Один із найбагатших українських бізнесменів Ігор Коломойський надає перевагу проживанню у Швейцарії. Але до Куршевеля звідти недалеко. А в Куршевелі є 3-поверхове шале Рanda, яким володіє сестра Коломойського Лариса Черток (через компанію SCI Medal). На неї є ж, до речі, зареєстровано й віллу на французькому березі Женевського озера, віллу на Лазуровому березі, кілька квартир у Парижі. Інколи серед співвласників французьких компаній Лариси Черток ми зустрічаємо Оксану Микулич – дружину народного депутата України Ігоря Палиці, ексголови ВАТ "Укрнафта", вірного солдата Коломойського. У подружжя Палиць є й власний будиночок у Верхній Савої. Щоправда, не в Куршевелі а в сусідньому містечку Межев. Там нерухомість відносно дешевша. Хоч і межевський будинок з земельною ділянкою обійшовся Оксані Палиці в порядну копійку – приблизно у 9 мільйонів євро. Оформлено все це добро на компанію White Rock.

Сергій Дядечко, колишній власник "Родовід-Банку", навмисно доведеного до банкрутства, після цієї сумної історії осів у Монако, подалі від неприємних запитань українських правоохоронців. Там він заслужив прихильність у князівської родини завдяки щедрим інвестиціям у місцевий баскетбольний клуб, президентом якого був до початку 2022-го. Проте зараз Дядечко продав половину акцій клубу російському сировинному трейдеру Олексію Федоричеву (раніше його оголошували у розшук в Україні, а у жовтні наклали на 10 років економічні санкції). Крім капіталовкладень у Монако, Дядечкові вистачило грошей і на купівлю зимового шале в Куршевелі, яким через фірму Reine des Neiges володіє дружина Сергія Дядечка – Ольга (до заміжжя – Кирик). Саме вона нині вказана бенефіціаром більшості бізнесів, які у родини Дядечків збереглися в Україні. Наприклад, компанії "ІСВ-Інвест", якій на початку року Київрада передала в 10-річну оренду (під майбутню забудову) три ділянки заводу Арсенал в самому центрі Києва (вул. Грушевського, Московська, Кловський узвіз). Або ж ТОВ "КД Енерджі 2", яка експлуатує сонячну електростанцію неподалік Запоріжжя. До речі, у партнерстві з Олегом Шурмою, братом заступника голови президентської адміністрації.

Українських власників має і 5-зірковий готель у Куршевелі LES GRANDES ALPES. Бенефіціарами французьких компаній, які ним володіють, є засновник інвесткомпанії "Конкорд Капітал" Ігор Мазепа та його значно менш відомий партнер із Дніпра Сергій Марфут. У великому бізнесі він починав як керівник великого дистрибутора алкоголю "Дніпровинторг", близького до колишнього заступника дніпропетровського мера Геннадія Гвоздьова. Пізніше очолював кіпрську компанію, яка представляла інтереси власників Дрогобицького автокранового заводу. Але активної діяльності в Україні за ним останнім часом не помічено. Однак у Верхній Савої, в неодноразово згаданому Межеві, Марфут має власне шале, оформлене на фірму Thanasis SARL.

LES GRANDES ALPES

Нерухомістю в Куршевелі володіють і засновник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський (SCI Alexandra), власник сумського заводу "Насосенергомаш" та російської машинобудівної групи компаній "Гидромашсервис" Володимир Лук’яненко (Chalet Lumiere), ексдружина бізнесмена й політика Сергія Тигипко – Вікторія Тигипко (Cospilland), колишній топменеджер холдингу ВІТЕК Сергія Курченка – Максим Аленов (Ametal), київський забудовник Ростислав Грекул (SCI Gremarenko).