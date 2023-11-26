Два формулювання.

Номер 1. Ми доб'ємося своєї мети — за будь-яку ціну і за будь-яких обставин. Немає жодних "якщо". Усе залежить від нас. Сумнівам немає місця. Опоненти — геть із дороги. Той, хто з нами — товариш і брат.

Номер 2. Ми доб'ємося своєї мети — за умови, що вирішимо завдання, які забезпечують її досягнення. Ми розуміємо наші проблеми та докладатимемо всіх зусиль, щоб їх розв'язати. Не все залежить від нас, але кожен на своєму місці знає що робить. Сумніваєтеся — запитуйте, не згодні — дискутуйте.

Обрав номер — обрав долю.

Емоційна сила формулювань очевидно відрізняється. І це пастка. Рішучість формулювання не є ознакою якості рішення. Суб'єктивний ступінь упевненості не має нічого спільного з об'єктивною обґрунтованістю.

Перше — це типове кліше для танців із бубном. Викликає швидку емоційну реакцію, відключає розум і значить — практично гарантовано веде в нікуди.

Друге — формулювання, націлене на включення розуму. Фактично це опис нормального управлінського процесу роботи з цілями.

Розум — найсильніша зброя людини. За всіх його обмежень — це так. Без участі розуму шансів на досягнення складних цілей немає.

Якщо для досягнення складних цілей пропонується набір безапеляційних заяв і не використовується раціональна мова, значить хтось когось вважає пустоголовим виконавцем у своїй грі. А ви точно вибирали цю роль?

Особиста відданість лідера власним переконанням — це його справа і не більше. З людьми треба говорити мовою розуму, інакше це не люди, а натовп. Так, це складно, так, у нас так ніколи не було. Але давайте я поставлю просте запитання — вам результат того, як було, подобається?

Є один емпіричний закон. Будь-яка трансформація, реформа або революція має шанси на довгостроковий успіх тоді, коли управління системою після шокового потрясіння переходить на якісно вищий рівень. Якщо ні — революції запускають низхідну спіраль. Результат буде на табло.

Якість управління — це його інтелектуальна ємність.

Бережіть залишки розуму, без них кінцева зупинка — зоопарк. Точніше — загін.

P.S. І до речі, ніщо не надихає сильніше за амбітну мету в гармонії зі здоровим глуздом. Коли серце не сперечається з розумом, а працює в парі.

Джерело

Про автора. Олексій Тимофіїв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг

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