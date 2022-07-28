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Без зміни стратегії миру не буде. Орбан та Нехаммер зайшлися на "неможливості газового ембарго" Росії

28 липня, 2022 четвер
22:28
Світ санкції проти росії

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Україна не може перемогти Росію за допомогою нинішньої стратегії підтримки НАТО

Про це повідомляє CNN.

"Цю війну в такому вигляді неможливо виграти", — сказав Орбан, виступаючи разом із канцлером Австрії Карлом Нехаммером у Відні. Орбан додав, що стратегія країн НАТО щодо підтримки України зброєю та навчанням "поки що показала, що вона не призведе до успіху".

"Без зміни стратегії миру не буде", — сказав він, попередивши, що без миру в Україні весь Європейський Союз "штовхнуть у ситуацію війни".

"Незрозуміло, як ми можемо уникнути рецесії в ЄС, якщо війна триватиме", - додав Орбан.

Обидва лідери застерегли від можливості ембарго Євросоюзу на російський газ.

"Щойно ми зіткнулися зі стіною, і ця стіна називається газовим ембарго, і я б запропонував ЄС не стукати об цю стіну", — сказав Орбан після того, як Нехаммер попередив, що таке ембарго "неможливе".

"Не тільки тому, що ми, як Австрія, залежні від російського газу. Німецька промисловість також залежить від російського газу. І якщо німецька промисловість зазнає краху, австрійська промисловість зазнає краху", – сказав Нехаммер, додавши, що така ситуація може призвести до масового безробіття.

"Є багато заяв від Комісії ЄС, але дуже мало виконується", — сказав він, коментуючи дії ЄС щодо енергетичної кризи. Нехаммер додав, що немає "жодних ознак" реалізації спільної платформи закупівлі газу, яку запропонувала Комісія ЄС.

Лідер Австрії сказав, що, враховуючи поточний тиск на енергетичному ринку, "ця спільна платформа буде важливішою, ніж будь-коли".

  • 28 липня у Відні Орбан спробував виправдатися за скандальні вислови про "змішування рас".
  • 22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз поступово наближається до запровадження ембарго на російський газ.
  • Раніше посли Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії.
  • ЄС оприлюднив текст нового санкційного пакета, до якого увійшли зокрема ембарго на російське золото, персональні обмеження щодо російських політичних і культурних діячів, санкції проти Россотрудничества, фонду "Русский мир" і посилення експортного контролю товарів подвійного використання та передових технологій.

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Віктор Орбан
санкції ЄС проти Росії
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