Про це пише The New York Times.

Зняття ліміту, який сягає нині 31,4 трильйона доларів, дасть уряду змогу й далі позичати гроші і вчасно оплачувати свої рахунки – за умови, що конгрес ухвалить угоду до 5 червня, коли, за даними міністерства фінансів, у США закінчаться кошти.

В обмін на призупинення ліміту республіканці зажадали від Байдена низки політичних поступок. Головною з них є обмеження некритичних (дискреційних) федеральних витрат протягом наступних двох років. Байден також погодився на деякі нові вимоги щодо отримання продовольчих талонів і програми тимчасової допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Обидві сторони погодилися на вимоги щодо прискореного отримання дозволів на деякі енергетичні проєкти, зокрема й на пришвидшення будівництва нового газопроводу із Західної Вірджинії до Вірджинії, що відстоювали головним чином республіканці.

Законопроєкт скорочує необоронні дискреційні видатки – на внутрішні правоохоронні органи, управління лісовим господарством, наукові дослідження тощо – на 2024 фінансовий рік. А також обмежує всі дискреційні видатки 1 відсотком зростання у 2025 році, що фактично є скороченням бюджету, оскільки, за прогнозами, темпи зростання будуть нижчими за темпи інфляції.

Запропонований бюджет військових витрат зросте до 886 млрд доларів наступного року, що відповідає бюджетній пропозиції Байдена, і до 895 млрд доларів – у 2025 році.

За оцінками Білого дому, угода дасть змогу заощадити 1 трильйон доларів протягом десятиліття завдяки скороченню дискреційних витрат.

Аналіз пропозиції, проведений NYT, свідчить про те, що вона дасть змогу скоротити федеральні витрати приблизно на 55 мільярдів доларів наступного року, порівняно з прогнозами бюджетного управління Конгресу, і ще на 81 мільярд доларів у 2025-му (разом 136 млрд). Якщо витрати знову почнуть зростати, як прогнозує бюджетне управління, загальна економія за десятиліття становитиме близько 860 млрд доларів.

Зазначається, що остаточна угода передбачає набагато менше скорочення майбутнього боргу, ніж пропонувала кожна зі сторін.

Республіканці хотіли скасувати податкові пільги на сотні мільярдів доларів, підписані Байденом для прискорення переходу на джерела енергії з низьким рівнем викидів і боротьби зі зміною клімату. Байден бажав підвищити податки для корпорацій і заможних людей, а також скоротити витрати Medicare на рецептурні ліки. Жоден з цих пунктів не увійшов до угоди.