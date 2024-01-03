Безробіття, дефіцит ліків і товарів для дітей: ЦНС розповів про кризову ситуацію на ТОТ Донеччини
На тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається кризова суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація, зокрема там фіксують високий рівень безробіття, брак ліків та відсутність товарів для неповнолітніх
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що головною проблемою всіх окупованих регіонів є обстріли окупаційних військ контрольованих ними населених пунктів. Найгірша безпекова ситуація - у Новотроїцькому районі Донецької області.
На окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів і відсутність можливості отримати первинну медичну допомогу. Також фіксується відсутність товарів для неповнолітніх.
Окрім цього, спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу.
У ЦНС також повідомляють про відсутність достатньої кількості фахових кадрів у органах окупаційної адміністрації, що спричинено низьким рівнем колабораціонізму серед місцевого населення.
"У підсумку противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російсько-окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні", - наголошують у Центрі нацспротиву.
- Напередодні також повідомлялося, що у більшості населених пунктів на окупованих територіях Донеччини відсутні електроенергія та опалення. Загарбники не вкладають кошти в підтримку інфраструктури.
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