Безробіття, дефіцит ліків і товарів для дітей: ЦНС розповів про кризову ситуацію на ТОТ Донеччини

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що головною проблемою всіх окупованих регіонів є обстріли окупаційних військ контрольованих ними населених пунктів. Найгірша безпекова ситуація - у Новотроїцькому районі Донецької області.

На окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів і відсутність можливості отримати первинну медичну допомогу. Також фіксується відсутність товарів для неповнолітніх.

Окрім цього, спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу.

У ЦНС також повідомляють про відсутність достатньої кількості фахових кадрів у органах окупаційної адміністрації, що спричинено низьким рівнем колабораціонізму серед місцевого населення.

"У підсумку противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російсько-окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні", - наголошують у Центрі нацспротиву.