"Били по ногах, стрибали по обличчю і зняли куртку": дружина розповіла подробиці нападу на військового у Чорноморську

Про це в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua розповіла дружина Олеся Куприч.

"Юра виходив з магазину, в цей момент під'їхала автівка з тими хлопцями. Вони там чи купували, чи вкрали горілку. На виході з магазину виник якийсь конфлікт. Слів неможливо почути, тому що на відео немає звуку. Моєму чоловікові навесні було зроблено операцію, в грудному відділі у нього шість болтів, був перелом хребта. Також у чоловіка є хвороба, через яку не повертається шия. Тобто, по ньому видно, що він не зовсім здоровий. Чоловіка декілька разів ударили по ногах, стрибали по обличчю. Зняли з нього куртку, вдягли її на себе. Не знаю, як це назвати. Юрій навіть руку ні на кого не підняв, а його спочатку бив один, потім - інші", - розповіла Олеся.

Вона повідомила, що у Юрія два хребці зламані, а також є набряк мозку. Лікар не виключає можливості летального випадку після операції або ж чоловік не зможе рухатись. Жінка також згадала, що раніше його хотіли звільнити з армії, але він попросив визнати себе обмежено придатним, щоб повернутись до служби. Олеся додала, що за наявною інформацією, люди, які побили Юрія, також були військовими. Але причина конфлікту невідома.

На запитання про те, чи Юрій дійсно відмовився писати заяву до поліції, Олеся відповіла: "Правоохоронці прийшли до Юрія в лікарню близько 4-ї години ранку. Ви розумієте, який у нього був стан - у нього був стрес".

Сестра Юрія також долучилась до розмови: "Він був під крапельницею. Коли правоохоронцям поставили запитання про те, чи має він претензії до своїх кривдників, він прийшов до тями та сказав, що не має претензій. Я почала заспокоювати Юру, в той момент він не був у нормальному стані та одразу відключився. Я спитала правоохоронця про те, навіщо ставити таке питання, якщо людина втратила свідомість. Правоохоронці мали намір допитати Юрія зранку, але ніхто не приїхав".

Підсумовуючи, Олеся каже, що наполягає на тому, щоб винні не уникнули покарання: "Сьогодні під реанімацію приїхали дружини тих, хто бив Юру. Плакали, пропонували гроші. Але помилування не буде. Стан Юри критично важкий. Він дихає за допомогою апарату".

Що відомо про побиття військового на Одещині

У ніч з 22 на 23 жовтня біля одного з магазинів група невідомих чоловіків побила військовослужбовця. Також опублікували відео побиття військового.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, яке було вчинено групою осіб. Чоловік відмовився писати заяву та повідомив про відсутність претензій під час розмови з поліціянтами.

"За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, та розпочали досудове розслідування. Під час слідства також вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій правопорушників", - прокоментував подію начальник відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Андрій Коротченко.

Згодом стало відомо, що додатково кваліфіковано умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб.

Двох фігурантів затримали.