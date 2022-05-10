Білий дім назвав звинувачення Путіна щодо причетності Заходу до війні в Україні "брехнею та абсурдом"
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що слова президента РФ Володимира Путіна на параді 9 травня в Москві про те, нібито країни Заходу самі винні у тому, що Росія розв’язала війну в Україні, є брехнею та абсурдом
Про це вона сказала під час брифінгу.
"Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд", - наголосила Псакі.
За її словами, інші заяви, які Путін озвучив на параді, є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". Псакі зазначив, що це вже мало місце в російських методичках.
Вона наголосила, що необхідно пам’ятати про справжній сенс нинішнього Дня перемоги, який полягає у відзначенні перемоги над нацизмом.
- 9 травня на параді "побєдоносія" у Москві президент РФ Путін звинуватив країни НАТО, що вони "не захотіли почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка "нападу" на Крим", а також альянс "розпочав військове освоєння" прилеглих до Росії територій. Тому, за його словами, РФ дала "попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО.
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