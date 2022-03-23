Білорусь висилає більшість українських дипломатів і закриває консульство України у Бресті, МЗС відреагувало

Про це йдеться у заяві прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.



Більшості співробітників українських дипломатичних працівників білоруський уряд дав 72 години, щоб залишити країну. Білорусь дозволила продовжити роботу лише 5 українським дипломатам.



Також у зв'язку з фактичною відсутністю персоналу білоруською стороною було ухвалено рішення про закриття консульства України у Бресті.



Мінськ звинуватив Київ у "недружніх діях, спрямованих на безвідповідальну руйнацію міждержавних відносин" між державами, "хамському поводженні з білоруськими дипломатами та членами їхніх сімей на КПП "Могильов - Подільський", а також у "незаконній авіаблокаді" (після посадки літака Ryanair).



У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Київ не залишить без належної відповіді дії Білорусі.



"Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим неспровокований недружній крок до України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково", - сказав Ніколенко.



За його словами, після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі із послом Ігорем Кизимом.



"У наших дипломатів буде достатньо можливостей, щоб продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам у Білорусі", - наголосив речник МЗС.



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