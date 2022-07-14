Білорусам можуть поставити задачу заглибитися на територію Волині, щоб розтягнути фронт, - очільник штабу загону спецпризначення "Любарт"
Андрій Дяченко, керівник штабу загону спеціального призначення "Любарт", вважає, що при залученні білоруських військових у війну на боці противника їм не буде поставлена серйозна задача, бо вони фізично не зможуть окупувати Волинський регіон
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо все-таки Білорусь втягнеться у війну, то білоруським військам не буде поставлена якась серйозна задача, як окупувати весь Волинський регіон, бо вони фізично це зробити не зможуть. І вочевидь, їм буде поставлена задача заглибитися на територію Волині на глибину у 20-30 км для того, щоб розтягнути наш фронт", - припустив очільник штабу загону спецпризначення "Любарт".
Андрій Дяченко зазначив, що, як відомо, Україна на серпень-вересень готує контрнаступ і далі буде звільняти від окупантів Південь, тому військово-політичне керівництво противника намагається втягнути Білорусь у війну.
Дяченко додав: "Через територію Волині проходять деякі транспортні комунікації, автошляхи та залізничні вузли, тому це буде однією з цілей білорусів, якщо все-таки Лукашенко втратить решту здорового глузду і втягне свою країну у цю авантюру".
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