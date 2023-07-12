Білорусам заборонили ходити у ліс. Найжорсткіші обмеження в областях, які межують з Україною і Польщею

Про це повідомляє державне білоруське інформагентство "Белта".

Обмеження запровадили у 90 районах 6 областей Білорусі.

"Станом на вечір 11 липня, відвідування лісових масивів обмежено на території всієї Брестської та Гродненської областей. У Вітебській області обмеження торкнулися 18 районів, Мінській - 21, Гомельській - 14, Могильовській – 4", - пишуть білоруси.

З Україною межують Брестська та Гомельська області, з Польщею – Брестська та Гродненська.