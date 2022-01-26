Більшість литовців вважає, що Литва має підтримати Україну у випадку російського вторгнення, - опитування

Про це повідомляє Укрінформ.



Опитування продемонструвало, що армії Литви довіряють 74% респондентів - найбільше з 2014 року. Кількість людей, які їй не довіряють, зменшилася на 6%.



Професію військового позитивно оцінили 79% литовців, що на 7% більше, ніж у 2021 році. Ще 66% підтримали б бажання близьких піти на добровільну постійну строкову військову службу.



69% громадян вважають, що збройні сили достатньо стримують нелегальну міграцію з Білорусі.



За членство країни в НАТО виступають 89% литовців, а 37% оцінює це "цілком позитивно".



Присутність союзників на території Литви схвалюють 88% населення, що на 5% більше, ніж торік, а 78% респондентів заявили, війська НАТО в країні допомагають стримати вороже налаштовані держави. Також 81% вважають, що навчання за участю союзників у Литві покращують підготовку до оборони країни та запобігають ворожим діям. За участь збройних сил Литви в міжнародних операціях на прохання НАТО виступають 78% опитаних, а 74% громадян вважають, що Литва повинна надавати військову допомогу членам Альянсу в разі конфлікту.



Також 62% громадян підтримують допомогу Україні та вважають її однією з дружніх до Литви держав Європи разом з Латвією, Естонією, Польщею, Німеччиною.



Статегічними партнерами Литви більшість респондентів назвала Польщу, Німеччину та США.



71%, на 5% більше, ніж у 2021 році, литовців вважає, що на оборону необхідно виділяти 2% ВВП держави. Ще 47% (на 10% більше, ніж 2021 року) виступають за спрямування на оборону 2,5% ВВП.



Упродовж року на 10% (до 58%) зросла кількість громадян, які завжди розпізнають фейки й інформатаки. Також 6% респондентів виступають за те, що Росія свідомо впливає на литовців, 68% вважають, що РФ і Білорусь здійснюють гібридні атаки для дестабілізації ЄС і НАТО. Ще 47% громадян згодні, що відомства країни належним чином забезпечують кібербезпеку.

Нагадаємо, більшість поляків вважає, що Польща повинна підтримати Україну в разі вторгнення РФ.

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