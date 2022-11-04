1. Російські сили та значення Херсону. Херсонський плацдарм обороняють найбоєздатніші сили російської армії. Командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплинський, йому підпорядкований у повному складі 22-й армійський корпус (генерал-майор Марзоєв). У складі російського угруповання зафіксовані батальйонні тактичні групи зі складу:

7 та 76 десантно-штурмових дивізій, 98-ї повітряно-десантної дивізії, 11, 31, 83 десантно-штурмових бригад, 45-ї бригади спецназ ВДВ, 90-ї танкової дивізії, 19-ї мотострілецької дивізії, 126-ї бригади берегової оборони, 810-ї бригади морської піхоти, 37-ї мотострілецької бригади, 10-ї бригади спецназ, оперативні частини росгвардії. Тут зосереджені майже усі російські ВДВ: три з чотирьох дивізій і усі чотири бригади. Сюди постійно перекидають поповнення особового складу та бойової техніки.

2. Стратегія. Серія поразок росіян в Україні на цей час змінила плани ЗС РФ.Замість захоплення всієї України росіяни зараз змушені зосередитись на втриманні та захопленні Донбасу, на обороні наземного коридору в Крим через Запорізьку область. Але командування Збройних Сил України почало свій наступ, і вигідний плацдарм у Херсоні перетворився на ковадло. Системні удари по мостах через Дніпро звузили можливості постачання боєприпасів та забезпечення, та обмежили маневр військ, що підвищило ефективність розвідки та ураження високоточною зброєю ЗСУ. Подавити українську артилерію та ракетні комплекси ЗС РФ не можуть. Оборона можлива, але в таких умовах росіяни несуть неприйнятні для себе втрати. Тепер командувач ЗС РФ в Україні Суровікін змушений під тиском української армії планувати здачу Херсона, тому що бачить неспроможність своїх елітних військ захопити ініціативу у битві за Херсон. Щоб вберегтись від розгрому, росіяни планують розгорнути скорочену лінію оборони по Дніпру. Бо Херсон став пасткою, в сотні разів більшою за Зміїний, яка поглинає резерви, і яка не дозволяє російській армії вирішити хоча б завдання мінімум у Запоріжжі та Донбасі.

3. Тактика. Російські війська вибудували оборону, яка не є щільною, але є глибоко ешелонованою оборону, яка розгорнута вздовж посадок, спирається на маневр вогнем артилерії та авіації, застосування тактичних резервів з бронетехнікою. Мета росіян - не допустити швидких проривів та закріплення малих українських бойових груп. Посадки на Херсонщині рідкі, добре проглядаються, проміжки між ними великі, 1,5-2 км. Перша лінія оборони - передова посадка, займається невеликими силами піхоти без бронетехніки, які виконують функції розвідки та спостереження, цей рубіж мінується як перед посадкою, так і за посадкою. Основні сили зосереджуються на другій та третій лініях посадок, там концентруються засоби розвідки, безпілотники, тактичні резерви, танки та бронетехніка, значна кількість протитанковимх ракетних комплексів, для яких це оптимальні умови застосування. Також на плацдармі зосереджені значні сили російської артилерії та засоби протиповітряної оборони для підтримки військ, застосовується авіація. Росіяни не тримають передній край. Тому атака маленькими групами на вузькому фронті, завдання здійснити рейд, без координації та взаємодії з артилерією, у розрахунку просунутись у щілини бойових порядків, може призвести до зупинки атаки у другій, максимум третій посадці, підтягуванню тактичних резервів, танків до місця прориву, обстрілу артилерією. Атаки малими групами на окремих ділянках та інфільтрація піхотою на даному напрямку неефективні. Наступальні дії ефективні коли ворог зазнає значних втрат, знищуються командні пункти, артилерія підтримки, бронетехніка, тобто атаці має передувати розм’якшення оборони на значній площі. Інакше атака вимагає абсолютно інших кількостей та якостей ударних угруповань.

4. Чи будуть росіяни втікати самі? Російське командування робить все можливе, щоб втримати Херсон якомога більший час. Проте якщо потужний тиск ЗСУ буде зберігатись, або навіть посилиться за рахунок більш ефективного планування наступальних операцій, точного ураження кістяка та нервових вузлів російських ВДВ та 22-го корпусу, то російське командування почне відступ. ЗС РФ відкрито оточуються до повторення "жесту доброї волі" на Зміїному. Ситуація дуже схожа за тактичним малюнком з битвою за острів. Росія далеко не вичерпала ресурси для оборони, але оборона в таких умовах завдає значних втрат, при тому, що значення як наступальний плацдарм Херсон в таких умовах втратив, і відхід за Дніпро дозволить побудувати тут лінію оборони, виводячи у резерв війська ВДВ.

5. Значення Херсону. Здача Херсону буде означати нездатність Путіна перехопити ініціативу у війні навіть після проведення повномасштабної мобілізації. Це буде величезна стратегічна поразка Росії, і здатність України розгромити будь-яке потужне російське угруповання. Але битва ще не завершена, ворог з усіх сил намагається відтермінувати, а при найменших шансах - уникнути поразки. Крапку у битві та у звільненні Херсону поставить українська армія.



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