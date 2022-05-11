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Головна Економіка Близько 5 млн людей в Україні втратили роботу через військові дії Росії, - дослідження Міжнародної організації праці

Близько 5 млн людей в Україні втратили роботу через військові дії Росії, - дослідження Міжнародної організації праці

11 травня, 2022 середа
18:12
Економіка договір про працевлаштування

Згідно з даними Міжнародної організації праці, від початку російської агресії в Україні було втрачено 4,8 мільйона робочих місць

Про це йдеться у новому звіті Міжнародної організації праці (МОП) "Вплив кризи в Україні на ринок праці у світі: початкові оцінки".

Згідно з даними дослідження, якщо військові дії призведуть до ескалації, втрата робочих місць в Україні збільшиться до семи мільйонів. Проте, якби вони негайно припинилися, було б можливе швидке відновлення з поверненням 3,4 мільйонів робочих місць.

У звіті зазначено, що ситуація в Україні також може призвести до проблем з робочою силою в сусідніх країнах, головним чином в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Адже, якщо військові дії триватимуть, українські біженці будуть змушені довше залишатися в еміграції, що створить додатковий тиск на ринок праці та системи соціального захисту в цих сусідніх державах та збільшить безробіття в багатьох із них.

Окрім цього, значні економічні проблеми, які зачіпають РФ, мають значний вплив на Центральну Азію, особливо на країни, чия економіка залежить від грошових переказів з Росії, таких як Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан.

Якщо військові дії та санкції призведуть до втрати робочих місць для трудових мігрантів у РФ, і вони повернуться на батьківщину, у Центральній Азії загалом будуть серйозні економічні проблеми.

Експерти відзначають, що агресія Росії в Україні також спричинила шок для світової економіки, ще більше ускладнивши вихід з кризи COVID-19.

Виходячи з аналізу ситуації, у березні Рада МОП ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію "негайно та беззастережно припинити агресію" проти України. Також було висловлено серйозну стурбованість повідомленнями про жертви серед цивільного населення та напади на цивільні об’єкти, а також значний вплив на працівників і роботодавців, які ризикували своїм життям, щоб продовжувати працювати.

Щоб пом’якшити вплив кризи на український ринок праці, МОП рекомендує кілька невідкладних заходів, зокрема:

  • Сприяти ініціативам організацій роботодавців і працівників, щоб вони могли відігравати важливу роль у наданні гуманітарної підтримки та забезпеченні продовження роботи, де це можливо.
  • Надавати цілеспрямовану підтримку працевлаштування у відносно безпечних районах України, у тому числі шляхом розбудови поточної, фінансованої урядом, програми переміщення працівників та підприємств.
  • Підтримати систему соціального захисту в Україні, щоб гарантувати, що вона продовжує виплачувати допомоги, включаючи новостворені.
  • Підготуйтуватия до постконфліктної стратегії відбудови, яка заохочує створення гідних і продуктивних робочих місць через міжнародні інвестиції.

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війна з Росією
безробіття
ринок праці
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