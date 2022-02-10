Блокада Росією Чорного і Азовського морів, формування тероборони: названо теми засідання РНБО 11 лютого
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що основною темою на засіданні РНБО у п’ятницю, 11 лютого, у Харкові стане питання ризиків для морського судноплавства України через блокаду Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки
Про це Данілов розповів у коментарі "Українській правді".
"Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв'язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне", - повідомив Данілов.
Раніше Апарат РНБО повідомляв виданню, що засідання проведуть в області, яка є прикордонною з РФ. Однією з тем буде питання формування Сил територіальної оборони. Проте увесь порядок денний не розголошується.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив провести виїзне засідання РНБО у п'ятницю, 11 лютого.
- 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.
- МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.
- Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "повзучою окупацією" та закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.76
Купівля 27.76Продаж 28.03
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе