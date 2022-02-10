Блокада Росією Чорного і Азовського морів, формування тероборони: названо теми засідання РНБО 11 лютого

Про це Данілов розповів у коментарі "Українській правді".

"Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв'язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне", - повідомив Данілов.

Раніше Апарат РНБО повідомляв виданню, що засідання проведуть в області, яка є прикордонною з РФ. Однією з тем буде питання формування Сил територіальної оборони. Проте увесь порядок денний не розголошується.

