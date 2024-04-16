Очільниця МЗС Німеччини Бербок відвідає Ізраїль: закликатиме до деескалації

Про це повідомляє Bild.

Під час візиту вона запевнить Ізраїль у повній солідарності Німеччини.

Міністерка закликала Ізраїль діяти "розумно та відповідально" щодо ймовірної відповіді на атаку з боку Ірану. Бербок наголосила, що зараз важливо зупинити Тегеран.

"Ми говоритимемо про те, як можна запобігти подальшій ескалації з усе більшим і більшим насильством", — сказала вона.

Бербок додала, що планує також добиватися значного збільшення постачання гуманітарної допомоги до сектору Гази.

"Для нас, як для німецького федерального уряду, в ці нестабільні часи неймовірно важливо, щоб ми всі разом працювали над тим, щоб сприяти деескалації в усьому регіоні", – наводить слова німецької міністерки Reuters.