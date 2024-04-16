Очільниця МЗС Німеччини Бербок відвідає Ізраїль: закликатиме до деескалації
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідає Ізраїль, щоб обговорити, як запобігти ескалації на Близькому Сході після атаки Ірану
Про це повідомляє Bild.
Під час візиту вона запевнить Ізраїль у повній солідарності Німеччини.
Міністерка закликала Ізраїль діяти "розумно та відповідально" щодо ймовірної відповіді на атаку з боку Ірану. Бербок наголосила, що зараз важливо зупинити Тегеран.
"Ми говоритимемо про те, як можна запобігти подальшій ескалації з усе більшим і більшим насильством", — сказала вона.
Бербок додала, що планує також добиватися значного збільшення постачання гуманітарної допомоги до сектору Гази.
"Для нас, як для німецького федерального уряду, в ці нестабільні часи неймовірно важливо, щоб ми всі разом працювали над тим, щоб сприяти деескалації в усьому регіоні", – наводить слова німецької міністерки Reuters.
- У вівторок, 16 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц в ході триденного візиту зустрівся з президентом Китаю, який заявив про підтримку міжнародної мирної конференції щодо війни в Україні "за участі всіх сторін".
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