Боксер, який нокаутував Джошуа, назвав причини поразки британця від Усика
Американський важковаговик Енді Руїс заявив, що Ентоні Джошуа програв українцю Олександру Усику, оскільки у нього не було чіткого плану на бій
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, поразка Джошуа від Усика його неабияк здивувала.
"Думав, Джошуа відбоксує з ним, як зі мною в реванші. Але він стояв немов укопаний. В бою зі мною він активно накручував кола по рингу, а якщо отримував, то відразу ж хапав мене і клінчував. Тобто у нього була стратегія на бій. А в бою з Усиком щось пішло не так. З глузду з'їхати, я гадав, що Джошуа його поб'є", - сказав Руїс, який сенсаційно нокаутував британця влітку 2019-го, але вже у грудні того ж року програв йому в реванші.
Він додав, що причин несподіваної поразки Джошуа може бути одразу кілька.
"Стратегія була невірною. Допускаю, що була допущена недооцінка. У бою він виглядав трохи наляканим, задкував. Не здивуюся, якщо йому було незручно боксувати з шульгою, реагувати на всі ці рухи Усика. Мені здалося, що обидва могли відпрацювати крутіше. Але в будь-якому випадку мої привітання Олександру", - підсумував Руїс. .
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
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