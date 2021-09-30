Боксер, який нокаутував Джошуа, назвав причини поразки британця від Усика

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, поразка Джошуа від Усика його неабияк здивувала.

"Думав, Джошуа відбоксує з ним, як зі мною в реванші. Але він стояв немов укопаний. В бою зі мною він активно накручував кола по рингу, а якщо отримував, то відразу ж хапав мене і клінчував. Тобто у нього була стратегія на бій. А в бою з Усиком щось пішло не так. З глузду з'їхати, я гадав, що Джошуа його поб'є", - сказав Руїс, який сенсаційно нокаутував британця влітку 2019-го, але вже у грудні того ж року програв йому в реванші.

Він додав, що причин несподіваної поразки Джошуа може бути одразу кілька.

"Стратегія була невірною. Допускаю, що була допущена недооцінка. У бою він виглядав трохи наляканим, задкував. Не здивуюся, якщо йому було незручно боксувати з шульгою, реагувати на всі ці рухи Усика. Мені здалося, що обидва могли відпрацювати крутіше. Але в будь-якому випадку мої привітання Олександру", - підсумував Руїс. .

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

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