Боксер, який "пошматував" Усика, запропонував Джошуа допомогу в підготовці до реваншу з українцем

Про це повідомляє Ring Polska.

За словами Брієдіса, він знає, як перемогти Усика та готовий допомогти Джошуа в підготовці до реваншу.

"Якщо Ей Джей хоче перемогти, мені шкода, але йому потрібна нова команда навколо нього. Він повинен прийти до мене в зал і тренуватися зі мною, я покажу йому, як перемогти Усика", - сказав Брієдіс.

Майріс Брієдіс у 2018 році програв за очками Олександру Усику в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в першій важкій вазі (до 90,7 кг). На думку багатьох експертів, бій проти латвійця був найскладнішим у кар'єрі українського боксера.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.