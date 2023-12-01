Британська розвідка назвала ключовий вид зброї для протидії РФ у Чорному морі
Українські морські дрони стали ключовим потенціалом на морі з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 27 листопада директор російського Красногорського механічного заводу (КМЗ) Михайло Даниленко заявив, що їхню розробку надводного безпілотника "випробують у спеціальній воєнній операції" з метою поставити на серійне виробництво у 2024 році.
Відомо, що раніше КМЗ виробляв низку БПЛА, але останніми місяцями зосередився на ударних дронах-камікадзе. Даниленко зазначив, що човен може нести боєприпаси масою до 600 кг.
"Військово-морські сили використовували дрони з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи кораблів, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських сил стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії", - вважають у розвідці.
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