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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Британська розвідка назвала ключовий вид зброї для протидії РФ у Чорному морі

Британська розвідка назвала ключовий вид зброї для протидії РФ у Чорному морі

1 грудня, 2023 п'ятниця
13:18
Війна з Росією Морські дрони

Українські морські дрони стали ключовим потенціалом на морі з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 27 листопада директор російського Красногорського механічного заводу (КМЗ) Михайло Даниленко заявив, що їхню розробку надводного безпілотника "випробують у спеціальній воєнній операції" з метою поставити на серійне виробництво у 2024 році. 

Відомо, що раніше КМЗ виробляв низку БПЛА, але останніми місяцями зосередився на ударних дронах-камікадзе. Даниленко зазначив, що човен може нести боєприпаси масою до 600 кг.

"Військово-морські сили використовували дрони з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи кораблів, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських сил стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії", - вважають у розвідці.

  • В СБУ розповіли, що для роботи морських дронів SeaBaby використали спеціальний зв’язок, щоб не покладатися тільки на супутниковий зв’язок Starlink.
Росія
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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