Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 8 жовтня міністерство оборони Росії повідомило, що генерала Сергія Суровікіна призначено головним командувачем об’єднаного угрупуванням сил, яке проводить "спецоперацію" в Україні. Раніше Суровікін командував повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – південним угрупуванням окупаційних військ в Україні.

Британці припускають, що з самого початку повномасштабної війни проти України, РФ не вистачало єдиного уповноваженого командира. Ймовірно, генерал Олександр Дворніков обіймав цю посаду з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи міг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання сил.

"Призначення Суровікіна, ймовірно, свідчить, що у Кремлі намагаються досягти прогресу у війні проти України. Однак генералу, ймовірно, доведеться змагатися з кількома "фракціями" у російському міноборони, яке має недостатні ресурси для досягнення політичних цілей, поставлених перед російськими військовими в Україні", - дійшли висновку у британській розвідці.

8 жовтня Суровікіна було призначено відповідальним за проведення "спеціальної військової операції" проти України.

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