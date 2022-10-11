Британська розвідка пояснила, чому новому командувачу "спецоперацією" буде складно виконати завдання Кремля
Новому командувачу об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні Сергію Суровікіну буде складно виконати політичні завдання Кремля через нестачу ресурсів та суперечки між кількома "фракціями" у міноборони РФ
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 8 жовтня міністерство оборони Росії повідомило, що генерала Сергія Суровікіна призначено головним командувачем об’єднаного угрупуванням сил, яке проводить "спецоперацію" в Україні. Раніше Суровікін командував повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – південним угрупуванням окупаційних військ в Україні.
Британці припускають, що з самого початку повномасштабної війни проти України, РФ не вистачало єдиного уповноваженого командира. Ймовірно, генерал Олександр Дворніков обіймав цю посаду з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи міг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання сил.
"Призначення Суровікіна, ймовірно, свідчить, що у Кремлі намагаються досягти прогресу у війні проти України. Однак генералу, ймовірно, доведеться змагатися з кількома "фракціями" у російському міноборони, яке має недостатні ресурси для досягнення політичних цілей, поставлених перед російськими військовими в Україні", - дійшли висновку у британській розвідці.
- 8 жовтня Суровікіна було призначено відповідальним за проведення "спеціальної військової операції" проти України.
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