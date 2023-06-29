Британські юристи в межах нових санкцій не зможуть консультувати російські компанії щодо ділових угод
У Великій Британії оголосили нові санкції проти РФ, у межах яких особам і компаніям, пов'язаним з Кремлем, буде заборонено доступ до британської юридичної експертизи
Про це інформує Sky News.
Так відсьогодні британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо низки бізнес-угод. Видання зазначає, що це останній крок, спрямований на економічне відрізання Росії.
За словами британський офіційних осіб, нові санкції також можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з будь-яких питань: від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародних кредитів. Міністерство юстиції, яке оголосило про запровадження нових обмежень, зазначило, що РФ сильно залежить від західних країн у питаннях юридичної експертизи.
Довідково. Раніше Велика Британія щорічно надавала російському бізнесу юридичні послуги на суму близько 56 млн фунтів.
- 19 червня у Великій Британії розробили законопроєкт про збереження санкцій проти Росії до виплати Україні репарацій, які необхідні для повоєнної відбудови.
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