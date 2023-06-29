Про це інформує Sky News.

Так відсьогодні британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо низки бізнес-угод. Видання зазначає, що це останній крок, спрямований на економічне відрізання Росії.

За словами британський офіційних осіб, нові санкції також можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з будь-яких питань: від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародних кредитів. Міністерство юстиції, яке оголосило про запровадження нових обмежень, зазначило, що РФ сильно залежить від західних країн у питаннях юридичної експертизи.

Довідково. Раніше Велика Британія щорічно надавала російському бізнесу юридичні послуги на суму близько 56 млн фунтів.