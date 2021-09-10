Британський важковаговик попередив Усика про найнебезпечнішу "зброю" Джошуа
Британський боксер Джо Джойс заявив, що українцю Олександру Усику слід уникати потужних ударів його співвітчизника Ентоні Джошуа
Про це повідомляє BoxingNews24.
За словами Джойса, у бою між Джошуа та Усиком він очікує цікавого протистояння.
"Ніхто не знає напевно, що вони запропонують один одному. Усик зовсім небагато набрав у вазі. Він зробить ставку на рухливість, роботу ніг, рухи головою. А ось у Джошуа є варіанти: або ж буде утримувати суперника на джебі в стилі Володимира Кличка, або ж навпаки спробує вирубати", - припустив Джойс.
Водночас він висловив впевненість - якщо британець як слід влучить в Усика, то бій на цьому буде завершено.
"Я впевнений, що якщо один з таких ударів влучить точно в ціль, Усик впаде. Але чи зуміє він потрапити як слід або ж бій пройде всю дистанцію? Усик добре уникає ударів, використовує роботу ніг, вміє виривати раунди. Бій цілком може пройти усі 12 раундів", - сказав Джойс.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 9 вересня ексчемпіон світу Олександр Гвоздик заявив, що Ентоні Джошуа помилився, коли скинув вагу перед боєм з Олександром Усиком.
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