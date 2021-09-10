Британський важковаговик попередив Усика про найнебезпечнішу "зброю" Джошуа

Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами Джойса, у бою між Джошуа та Усиком він очікує цікавого протистояння.

"Ніхто не знає напевно, що вони запропонують один одному. Усик зовсім небагато набрав у вазі. Він зробить ставку на рухливість, роботу ніг, рухи головою. А ось у Джошуа є варіанти: або ж буде утримувати суперника на джебі в стилі Володимира Кличка, або ж навпаки спробує вирубати", - припустив Джойс.

Водночас він висловив впевненість - якщо британець як слід влучить в Усика, то бій на цьому буде завершено.

"Я впевнений, що якщо один з таких ударів влучить точно в ціль, Усик впаде. Але чи зуміє він потрапити як слід або ж бій пройде всю дистанцію? Усик добре уникає ударів, використовує роботу ніг, вміє виривати раунди. Бій цілком може пройти усі 12 раундів", - сказав Джойс.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 9 вересня ексчемпіон світу Олександр Гвоздик заявив, що Ентоні Джошуа помилився, коли скинув вагу перед боєм з Олександром Усиком.

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