"Будь-яке слово – важливіше за постріл. Не можна просто сказати, що Україна - частина Росії": Зеленський про переговори з РФ
Президент України Володимир Зеленський пояснив, що готовий вести перемовини з РФ, щоб зупинити війну на території нашої країни
Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Наше завдання сьогодні... Історія не про умови. Історія про те, що є теми питань, і треба про них говорити. В Росії вже сформульовані відповіді на їхні запитання. Я вважаю, що немає сенсу ставити питання, якщо у тебе вже є відповідь. І в цьому складність перемовин. Поки. Адже є речі, в яких треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди. Але є речі, в яких немає компромісу. Не можна просто взяти і піти. І сказати: "Так, це ваша країна. Україна - частина Росії". Це неможливо! Ви ж розумієте, це неможливо. Навіщо нам пропонувати це. Я вважаю, що от такі речі вони просто бризкають і летять. Хоч слово - не горобець, але цих птахів зараз багато. Там є пункти, я не ставлюсь до тих формулювань, як до константи. Для мене ті формулювання справедливі, якщо та сторона готова нас знищити заради цих питань. Значить, вони справедливі для нашого діалогу. Я хочу зупинити війну. Питання формулювань, питання балансу наших домовленостей і бажання. Усе в житті залежить від бажання. Це і є головна мотивація. У будь-яких переговорах є сенс. Будь-яке слово – важливіше за постріл. Якщо можеш сказати, а потім вистрілити, то так і роби. Я живу такими принципами", - пояснив президент України Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл перемовин.
- Окрім цього Зеленський вкотре закликав країни Альянсу запровадити закрити небо над українською територією.
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