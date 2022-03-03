"Будь-яке слово – важливіше за постріл. Не можна просто сказати, що Україна - частина Росії": Зеленський про переговори з РФ

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Наше завдання сьогодні... Історія не про умови. Історія про те, що є теми питань, і треба про них говорити. В Росії вже сформульовані відповіді на їхні запитання. Я вважаю, що немає сенсу ставити питання, якщо у тебе вже є відповідь. І в цьому складність перемовин. Поки. Адже є речі, в яких треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди. Але є речі, в яких немає компромісу. Не можна просто взяти і піти. І сказати: "Так, це ваша країна. Україна - частина Росії". Це неможливо! Ви ж розумієте, це неможливо. Навіщо нам пропонувати це. Я вважаю, що от такі речі вони просто бризкають і летять. Хоч слово - не горобець, але цих птахів зараз багато. Там є пункти, я не ставлюсь до тих формулювань, як до константи. Для мене ті формулювання справедливі, якщо та сторона готова нас знищити заради цих питань. Значить, вони справедливі для нашого діалогу. Я хочу зупинити війну. Питання формулювань, питання балансу наших домовленостей і бажання. Усе в житті залежить від бажання. Це і є головна мотивація. У будь-яких переговорах є сенс. Будь-яке слово – важливіше за постріл. Якщо можеш сказати, а потім вистрілити, то так і роби. Я живу такими принципами", - пояснив президент України Володимир Зеленський.



Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл перемовин.

Окрім цього Зеленський вкотре закликав країни Альянсу запровадити закрити небо над українською територією.