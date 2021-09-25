Бурба офіційно під протокол спростував усі брехливі заяви, якими ОП намагався приховати факт зради, - Бутусов

Про це на сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначає, що в підсумку свідчення Бурби змогли заслухати тільки депутати від "Слуги народу".

"За даними джерел Цензор.НЕТ у комісії, на допиті Бурба повністю підтвердив під протокол усі обставини підготовки і провалу спецоперації, про які я писав у своїх статтях щодо даного скандалу, і навів багато деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з офісу президента України.

Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений.

Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського.

Наказ про перенесення спецоперації дав голова офісу президента Андрій Єрмак. Бурба попередив, що в результаті може статися провал, треба діяти швидко.

Після затримання терористів у Мінську і звернення Росії повернути їх у Москву Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої ​​зради. Однак замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента", - пише Бутусов.

Також, за його словами, Бурба підтвердив, що спецоперація проводилася спільно зі спецслужбами НАТО.

"Таким чином, офіційно під протокол спростовані всі брехливі заяви, якими офіс Зеленського намагався понад рік приховати факт зради і заважати розслідуванню провалу спецоперації.

Цікаво, скільки ще будуть діяти правоохоронні органи. Свідчення Бурби повинні бути негайно долучені до матеріалів кримінальної справи. А депутати парламенту зобов'язані отримати доступ до розслідування, яке необхідне в інтересах національної безпеки", - наголосив Бутусов.