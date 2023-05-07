Бути орком до війни — це змушувати боятись весь світ. Сьогодні — це з жахом прокидатись і читати новини чи ЗСУ не почали контрнаступ.

Бути орком до війни — це кожний рік пафосно відмічати 9 травня з погрозами на весь світ. Сьогодні — це скасовувати паради та з жахом чекати українських прильотів по Москві.

Бути орком до війни — це погрожувати ударом по Польщі за розміщення ЗРК Патріот. Сьогодні — це коли тебе викидають з приміщення російської школи у Варшаві мордою об підлогу.

Бути орком до війни — це погрожувати ударом по Польщі за розміщення ЗРК Патріот. Сьогодні — це коли тебе викидають з приміщення російської школи у Варшаві мордою об підлогу

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Бути орком до війни — це гульбанити в дорогих ресторанах Європи та співати Любе. Сьогодні — це плакати за замороженими активами й не мати можливості поїхати в Європу.

Бути орком до війни — це вимагати, щоб до тебе ставились як до США. Сьогодні — це канючити боєприпаси в Ірану і Північної Кореї.

Бути орком до війни — це кричати “не смешитє мои Искандеры”. Сьогодні — це цілий місяць накопичувати ракети, щоб з 18 ракет 3 попали.

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Бути орком до війни — це піарити свої танки Армата та "дідів-героїв". Сьогодні — це поставляти на фронт Т-55 і давати героїв гвалтівникам та педофілам.

Бути орком до війни — це мати силу і вплив. Сьогодні - це бути опущеним і обіс*аним на весь світ.

“Такую страну прос*али!”.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист