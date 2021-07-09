Бутусов про "Вагнергейт": Комісія, яку створили "Слуга народу" разом з ОПЗЖ, не зацікавлена у швидкому розслідуванні

Про це повідомляє 24 канал.

Він пояснив, що з моменту публікації про зрив операції вагнерівців встиг навіть дати свідчення у Державному бюро розслідувань. Голова ТСК неодноразово наголошувала, що його викличуть свідчити першим. Однак не викликали.

“Це виглядає дуже політизовано. Потрібно було б допитувати свідків.Однак ми бачимо, що комісія, яку створили "Слуга народу" разом з ОПЗЖ зовсім не зацікавлена у швидкому розслідуванні" , – запевнив Бутусов.

На наступному засіданні, яке відбудеться 16 липня у закритому режимі, планують заслухати п'ятого президента Петра Порошенка. Все через те, що він перший заявив, що санкціонував проведення спецоперації ще у 2018 році.

Також на засіданні ТСК 6 липня згадували прізвища тодішніх посадовців: Павла Клімкіна; Арсена Авакова; Олександра Турчинова і ще приблизно 20 людей.

Нардеп від "Голосу" Роман Костенко вважає це також політизацією.

"Всі ті, хто був на якихось посадах у 2018 році. Однак зрив операції був у 2020 році. Я запропонував безпосередньо допомогу, щоб прийшла дати свідчення людина, яка була учасником спецоперації", – пояснив він.

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