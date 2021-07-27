Частина рішень щодо відставок в СБУ пов’язана з реформою відомства, - Никифоров
Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував кадрові рішення щодо Служби безпеки України
Про це він сказав на брифінгу, передає УНІАН.
"Мотивація цих змін дуже проста: президент вимагає від СБУ активнішої боротьби з контрабандою. Вона загрожує економічній стабільності нашої країни, тому що робить компанії, які працюють "в білу", неконкурентноздатними" - заявив Никифоров.
Він повідомив, що частина кадрових рішень в спецслужбі пов’язана з реформою і полягає, зокрема у позбавленні функцій боротьби з злочинами щодо економіки.
- 26 липня президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.
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