Частина рішень щодо відставок в СБУ пов’язана з реформою відомства, - Никифоров

Про це він сказав на брифінгу, передає УНІАН.

"Мотивація цих змін дуже проста: президент вимагає від СБУ активнішої боротьби з контрабандою. Вона загрожує економічній стабільності нашої країни, тому що робить компанії, які працюють "в білу", неконкурентноздатними" - заявив Никифоров.

Він повідомив, що частина кадрових рішень в спецслужбі пов’язана з реформою і полягає, зокрема у позбавленні функцій боротьби з злочинами щодо економіки.

26 липня президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.