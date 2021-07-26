Зеленський звільнив двох перших заступників Баканова

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника голови СБУ та увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Василя Малюка звільнено з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника голови СБУ та переведений на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького – з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

За словами президента, йдеться про суттєву активізацію боротьби з контрабандою.

“Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати”, – наголосив Зеленський.