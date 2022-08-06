Через нічні обстріли Миколаєва важко поранені дві людини, - Кім

Про це він написав у телеграмі.

Кім зазначив, що вдень 5 серпня російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва.

"Відомо про 21 пораненого, серед яких 13-річний підліток. Одна особа загинула. Пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них є влучання уламків від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад. Ще у 4 приватних будинках стались пожежі внаслідок обстрілу. У 5 багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств", - написав голова ОВА.

Також він додав, що вночі 6 серпня близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

У Миколаївському районі вчора, 5 серпня, орієнтовно об 11:00 зафіксовані ворожі обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння будинку та двох господарських споруд, чисельні займання сухостою на прибудинкових територіях та в парковій зоні. Постраждалих немає. Також вчора, 5 серпня, внаслідок обстрілів двічі зайнялася пожежа хвойної підстилки на території Галицинівського лісового урочища.

У Баштанському районі вчора, 5 серпня, близько 22:30 обстрілів зазнало с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Влучання теж були по дорогах. Також вчора були обстріли біля с. Широке.

Вранці, 6 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли поза межами сіл Поляна, Степове, Широке, Червона Долина. Станом на зараз також відбуваються з певною періодичністю обстріли в Широківській громаді. Постраждалих немає.

"За останню добу інтенсивність обстрілів населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування, збільшилась. Так, вчора, 5 серпня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків на відкритій території громади відбулося загоряння сухої трави, лісосмуги та пожнивних залишків. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - відзначив Кім.

Нагадаємо, раніше Кім запевнив, що російська армія не зможе захопити Миколаїв у найближчі місяці: місто надійно захищене, а успішні контратаки ЗСУ виключають можливість суттєвого просування ворога у регіоні

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb