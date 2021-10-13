Через різке зростання ціни на газ постачальники відмовляють бюджетникам у пільгах, повинен втрутитись уряд, – Пендзин

Про це повідомив економіст Олег Пендзин у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“У дійсності, люди перейшли на річний контракт за ціною 7,96 грн/куб.м газу. Підприємства ТКЕ отримують газ також по меморандуму і ціна, власне, вже фіксована. А бюджетники отримують газ за ринковою ціною. Тобто на сьогоднішній момент будь-яких пільг для бюджетних організацій, відносно інших непобутових споживачів, немає. І чому почали активно відмовлятися постачальники цих організацій? Вони підписали угоди по 13 грн/м.куб, а сьогоднішня ціна на ринку — під 30 грн/куб.м газу. Адже на європейському ринку ціна газу істотно виросла”, – зазначив Пендзин.

Економіст зауважив, що через істотне зростання ціни на газ склалася ситуація, що постачальники не мають коштів оплачувати нову ринкову ціну на газ і відмовляються від постачання.

“Для населення діє річний контракт. А ті, хто перейшов на помісячну оплату, дуже сильно втратили й мають величезні проблеми. Але 95% побутових споживачів перейшли на річний контракт з ціною нижче ринкової, а збитки бере на себе НАК “Нафтогаз”. Щодо бюджетників, скоріш за все, найближчим часом уряд ухвалить рішення, за яким буде встановлено фіксовану ціну. Адже ціна контрактів абсолютно не відповідає фактичній, яка встановлена на ринку. Тобто на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли немає грошей у бюджеті, щоб платити 30 грн/куб.м, і немає постачальників, готових постачати по 7 грн/м.куб газу. Скоріше за все, скоро ми побачимо рішення Кабміну по бюджетниках, адже мова йде про школи, лікарні і тд, які фінансуються з місцевих бюджетів”, – повідомив Пендзин.