Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

"Спроби Росії продемонструвати, що вона досі користується підтримкою з боку міжнародної ділової спільноти через Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), зазнали поразки. Такої підтримки немає, про що красномовно свідчать списки як учасників, так і спонсорів заходу, — йдеться у коментарі МЗС.

"Не викликає подиву повідомлення російської сторони про те, що цього року в рамках форуму не відбудеться традиційна зустріч Володимира Путіна з міжнародними інвесторами та представниками міжнародних ЗМІ. Адже іноземні компанії масово залишають російський ринок, не маючи віри в його перспективи. Симптоматично, що модераторами пленарних засідань форуму стануть кремлівські пропагандисти. Таким чином можна констатувати, що ПМЕФ став черговим російським симулякром, інструментом російської пропаганди, який не має відношення до сучасної економіки та торгівлі", - констатують у зовнішньополітичному відомстві України.

МЗС закликає іноземний бізнес вийти з російського ринку та остаточно розірвати зв'язки з Росією і переносити свою діяльність до України. "Російська економіка приречена на колапс, зокрема через високий рівень корупції, неефективний державний апарат, державні видатки та роботу державних компаній-монополістів. Приватна ініціатива та справжня економічна свобода не можуть розвиватися в умовах тоталітаризму та ізоляціонізму, які панують на теренах Російської Федерації", - підсумовують українські дипломати.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb