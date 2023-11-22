Чи дасть Конгрес США $61 млрд Україні, вступ Швеції до НАТО затягнувся, Ріші Сунак має проблеми. Акценти світових ЗМІ 22 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 листопада.

Імміграційна криза в США зупиняє конгресменів від виділення фінансування Україні

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У CNN написали статтю про те, що у Конгресі США зростають побоювання щодо допомоги Україні та Ізраїлю на тлі суперечки про імміграцію та загальне скорочення витрат. У вихідні президент Джо Байден наполегливо закликав США підтримати Україну та Ізраїль під час війни, заявивши, що світ стоїть перед "точкою перегину", яка може визначити курс для наступного покоління.

Але на Капітолійському пагорбі перспективи будь-якого такого пакету допомоги двом країнам виглядають як ніколи похмурими, констатують американські журналісти.

"У нас може не бути додаткових грошей", — по суті сказав сенатор Джон Кеннеді, республіканець від Луїзіани, мовляв, що пакет національної безпеки зупиниться в Конгресі, якщо не вдасться вирішити імміграційний спір.

На відміну від інших випадків, коли Конгрес має тенденцію швидко схвалювати терміново необхідну допомогу, законодавці обох партій зараз відкрито сумніваються, чи можна взагалі реалізувати надзвичайний пакет для Ізраїлю та України. Палата представників і Сенат сильно розділилися щодо того, чи продовжувати підтримувати Україну – і тепер нерозв’язне питання імміграційної політики потрапило в центр переговорів.

Байден і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер хочуть зберегти фінансування для двох країн в одному великому пакеті – проти цієї позиції виступає новий спікер Майк Джонсон, чий законопроєкт про надання фінансування лише Ізраїлю разом із скороченнями IRS був швидко відхилений демократами в Сенаті. Джонсон продовжує наполягати на тому, що будь-який надзвичайний пакет включатиме скорочення витрат, щоб компенсувати його ціну – це складне завдання, яке потрібно виконати, оскільки це може призвести до втрати терміново необхідного фінансування.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і Джонсон наполягають, що підтримка Республіканською партією додаткового фінансування України залежить від посилення імміграційного законодавства на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки на кордоні з Мексикою. Однак законодавці визнають, що знайти таку імміграційну угоду, яка задовольнить республіканців у Палаті представників і не спричинить повного "повстання" лівих, у кращому випадку виглядає малоймовірною.

"Я все ще вважаю, що ймовірність успіху невисока", — сказав сенатор Мерфі, додавши, що переговори тривають, але "ні", він не впевнений, що угода може бути досягнута.

Джерело, знайоме з переговорами, наполягає на досягнутому прогресі, але додає, що особисті переговори минулого тижня на були продуктивними. Республіканці наполягали на угоді про державний кордон, яка, на думку демократів, надто точно відображає законопроєкт про імміграцію республіканців у Палаті представників, який включав відновлення будівництва прикордонної стіни колишнього президента Дональда Трампа.

Запит Білого дому на фінансування в жовтні включав 13,6 мільярда доларів на додаткове фінансування кордону, що дозволило б США найняти додатково 1300 прикордонних патрульних агентів і 1600 офіцерів із питань притулку, які могли б допомогти прискорити розгляд мігрантів із заявами про надання притулку.

Але республіканці наполягають, що їм знадобиться більше, ніж просто фінансування на кордоні. Вони хочуть кардинальних змін у політиці, в тому числі зміни способу пошуку притулку мігрантами в Сполучених Штатах.

Запит Білого дому також включав понад 61 млрд доларів на допомогу Україні, понад 14 млрд доларів для Ізраїлю та 7,4 млрд доларів для Тайваню та Індійсько-Тихоокеанського регіону.

Грем, провідний республіканець у юридичному комітеті Сенату та рішучий прихильник збільшення допомоги Україні, наприкінці минулого тижня сказав CNN, що до погодження угоди щодо імміграції "ще далеко".

Міністр оборони Швеції не знає, коли країна стане повноправним членом НАТО

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У The Guardian пишуть, що Швеція повинна стати повноправним членом військового альянсу НАТО "якомога швидше", щоб відбити загрозу з боку Росії. Таке їм заявив міністр оборони країни. У Стокгольмі зростає нетерпіння щодо їх повільного шляху до вступу.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що він не може визначити терміни завершення процесу затвердження Швеції в НАТО, але він упевнений, що Туреччина та Угорщина, два члени, які залишилися ратифікувати членство країни, зрештою це зроблять.

"Ми не хочемо списувати Росію з рахунків загрози, тому що Росія... показала докази витривалості [в Україні]. Тому ми повинні дотримуватися цього, і ми робимо це найкращим чином, посилюючи наші національні слабкості та якомога швидше повністю інтегруючись у НАТО", — сказав Джонсон Guardian.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО одночасно з Фінляндією в травні 2022 року, обидві країни відмовилися від військового нейтралітету після повного вторгнення Володимира Путіна в Україну. У квітні цього року, через 11 місяців, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Але Швеція все ще чекає схвалення Туреччини та Угорщини.

Виступаючи з Гельсінкі, де він виступав у вівторок на форумі з політики оборони та безпеки Hanakäräjät, Йонсон сказав, що серед союзників по НАТО є "сильна підтримка" заявки Швеції. За його словами, Швеція запропонувала НАТО "кращу стратегічну глибину" та "важливі військові ресурси".

У липні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився передати протокол про приєднання Швеції до парламенту якнайшвидше після переговорів із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Але минулого тижня комітет закордонних справ Туреччини заявив, що відкладає свій вердикт, заявивши, що справа "не дозріла" для прийняття рішення.

Існує також невизначеність щодо намірів Угорщини, хоча Йонсон сказав, що Будапешт запевнив Стокгольм, що "вони не будуть останньою країною, яка ратифікує нас". Минулого тижня Угорщина заявила, що не готова ратифікувати Швецію, незважаючи на те, що прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше заявив, що схвалення є лише технічною частиною.

Незважаючи на ці затримки, Йонсон, член Поміркованої партії, заявив, що він залишається впевненим у майбутньому Швеції в НАТО:

"Зараз ми в більшій безпеці, ніж були до того, як ми прагнули вступити в НАТО завдяки гарантіям безпеки, які ми отримали від США, Великобританії, Німеччини, Франції та інших скандинавських країн".

Йонсон сказав, що спілкувався зі своїми фінськими колегами щодо нещодавньої напруженості на російсько-фінському кордоні, де фінська влада звинуватила Москву в сприянні проходженню все більшої кількості шукачів притулку.

За його словами, Фінляндія залишається "найближчим політичним партнером Швеції у сфері безпеки та оборони", додавши: "Ці відносини й надалі залишатимуться центральними для нас, і вони також є дуже важливим внеском у безпеку та стабільність у нашому регіоні".

Коментарі Джонсона прозвучали напередодні дводенного саміту міністрів оборони скандинавських і балтійських країн у Стокгольмі в рамках Північного оборонного співробітництва (Nordefco).

Описуючи зустріч як "історичну", Джонсон сказав, що це буде перший випадок, коли міністри оборони Балтії зберуться разом, щоб обговорити заходи безпеки та рішення безпеки в часи миру, кризи та війни.

Теми порядку денного включатимуть політику оборони та безпеки, Північну оборонну співпрацю, критичну інфраструктуру та підтримку України.

Крісло прем’єр-міністра Великої Британії почало хитатися

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У Politico пишуть, що Ріші Сунак змушений "натиснути кнопку зниження податків", бо його політична удача закінчилася.

"Осіння заява є одним із небагатьох шансів прем’єр-міністра Великої Британії відновити свій стан і згуртувати своїх представників Торі. Колись Ріші Сунак був золотою дитиною британської політики. У ці дні, здається, нічого не йде за його бажанням. Серія важливих моментів, спрямованих на те, щоб накачати "хворого" прем’єр-міністра медійними ліками з літа, не вдалася — це значно підвищило ставки на осінній звіт у середу, важливу фінансову подію уряду, яка, схоже, поставить на перший план зниження податків" – пишуть у виданні.

Протягом останніх місяців у лідера Консервативної партії один за одним траплялися невдачі.

Так звана "промова короля", яку розглядали як останній великий шанс для Сунака оновити законодавчу програму свого уряду перед очікуваними виборами наступного року, не дала результатів.

Перестановки в уряді минулого тижня, під час яких повернувся колишній прем’єр-міністр Девід Кемерон, показали "ознаки життя" Сугака. Але це отримало неоднозначну оцінку від членів парламенту і супроводжувалося серйозним ударом по його флагманській імміграційній політиці у вищому суді Великобританії.

Високопоставлений член парламенту від Консервативної партії, якому надали анонімність, щоб відверто говорити про внутрішні справи, сказав: "Ми перезапускали процеси за перезапуском, починали з чистого листка і перестановками, але нічого з цього не має значення".

У виданні відзначають, що Сунак використає свій останній фінансовий звіт, щоб забезпечити зниження податків, якого його партія голосно вимагала протягом останніх двох років.

За даними Інституту фіскальних досліджень, рівень податків у відношенні до ВВП досягає найвищого рівня за весь час, оскільки Великобританія страждає від дорогої пандемії та величезної державної підтримки для пом’якшення стрибка цін на енергоносії, який стався після вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр і його канцлер Джеремі Хант досі наполегливо наголошували на тому, що можливостей для зниження податків небагато, але в той час, як ці двоє чоловіків дивляться на майбутній вибори, ця риторика почала змінюватися. Очікується, що в середу Хант матиме більше фінансового запасу в результаті вищих, ніж очікувалося, зборів податків.

Сунак, який прийшов до влади завдяки обіцянці стабілізувати політику, як і раніше користується популярністю у своїх колег, які поки що мало цікавилися відкритим заколотом, який стався за його попередників Ліз Трасс і Бориса Джонсона.

Однак понад 40 депутатів-консерваторів уже оголосили, що подадуть у відставку на наступних виборах, тоді як близько дюжини досвідчених міністрів вирішили залишити свою роботу під час перестановки минулого тижня.

"Ріші поставив перед собою стільки завдань, — сказав один колишній міністр кабінету міністрів, — Але загалом нічого не відбулося. Немає справжнього, твердого, чіткого, позитивного повідомлення, яке ми могли б всі прийняти, як успіх, а тим часом партія відчуває, що знову розбивається на фракційність".

У цьому контексті зниження податків — це найменше, що Сунак може зробити, щоб заспокоїти неспокійну партію та заспокоїти виборців, які постраждали від зростання вартості життя.