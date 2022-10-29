Чим більше метушні в РФ, тим більше виникає відчуття сили у тих, хто їй протистоїть, - Фейгін
Будь-які кроки Росії дають негативний результат, от росіяни й метушаться, від чого тільки збільшується сила протистояння інших країн
Про це сказав російський опозиційний діяч Марк Фейгін в ефірі телеканалу Еспресо.
"Ви знаєте, навіть у цих навчаннях російських і в усьому іншому відчувається якась невпевнена демонстрація, яка потрібна лише для створення картинки. У ній немає реального підґрунтя, рішучості, що от ми попри все будемо. Все якось дуже обережненько. А от знаєте, це все тому, що у них десь "брудна бомба". Яка "брудна бомба"? Де "брудна бомба"? І ніхто в то не вірить, всі заздалегідь знають, що це брехня і провокація, і нічого іншого очікувати від московської сторони не варто", - сказав він.
Марк Фейгін зазначив, що усі спроби Росії вплинути на світ марні, оскільки їй вже ніхто не вірить і не боїться її.
"От тому це все не працює, ні переговори, ні погрози, ні добра воля. І чим більше тієї метушні, тим більше виникає відчуття сили у тих, хто їм протистоїть, в силу колективності, в силу можливостей", - додав він.
- Москва провела тренування з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами, за яким спостерігав Володимир Путін. У Пентагоні підтвердили, що Росія попередила про неї Вашингтон.
- У Великій Британії вважають, що Росія цілеспрямовано засмічує порядок денний Ради Безпеки ООН нісенітницями, замість того щоб виконувати власні зобов'язання. А Франція каже, що РФ поширює брехню, щоб сховатися від власної відповідальності.
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