Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд на засіданні Радбезу, скликаному росіянами щодо "військово-біологічної діяльності США в Україні", передає Укрінформ.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну "намагається поширювати дикі заяви на засіданнях Радбезу", нагадує вона.

"Відтоді Російська Федерація неодноразово повторювала свої дії, поширювала дезінформацію, включаючи дикі заяви про брудні бомби, хімічну зброю та оборонні біологічні дослідження. Скільки ми маємо ще терпіти ці нісенітниці?" - наголосила Вудворд.

Представниця Британії нагадала, що у вересні на конференції з роззброєння у присутності 89 держав під час слухань щодо виконання Конвенції про заборону біологічної та токсичної зброї в Женеві Росія висувала подібні звинувачення.

"Нічого, окрім спотворення різних публічних документів та скопійованих і вставлених зображень з Вікіпедії... Реакція переважної більшості інших держав-учасниць була чіткою: Росія повинна припинити свою агресію та дезінформаційну кампанію проти України", - сказала вона.

Всі претензії росіян були розглянуті й відхилені, тому "пропозиції щодо подальших розслідувань були б марною тратою часу Радбезу", наголосила Вудворд.

Представниця Великої Британії додала, що є багато питань, які потребують уваги, але Росія засмічує порядок денний теоріями змови. Але замість того, щоб намагатися очорнювати Україну, вона повинна зосередитися на своїх власних зобов'язаннях, у тому числі перед ООН, і припинити цю війну.

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Своєю чергою постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр сказав що Росія поширює брехню, щоб сховатися від власної відповідальності.

"І, на жаль, це не перший раз, коли Росія поширює брехню, щоб сховатися від власної відповідальності", - зауважив він.

Рів'єр наголосив, що саме Росія, а не Україна, застосовувала хімічну зброю і приховувала це чотири роки в Сирії: "Ми дуже стурбовані можливістю того, що ця дезінформаційна кампанія може стати прелюдією до застосування зброї масового знищення в Україні".

За його словами, поширення РФ інформації про нібито підготовку Україною до застосування "брудної бомби" може використатись як привід для ескалації.

"Ми відкидаємо будь-який привід для ескалації, яким би він не був з боку Росії", - сказав постпред.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.

На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.

Російський опозиціонер Ходорковський припустив, що у Міноборони РФ перелякані, адже за створенням "брудної бомби" можуть стояти вагнерівці чи кадирівці. Вони могли вкрасти відпрацьоване ядерне паливо з Запорізької АЕС.

А російські пропагандисти озвучили так званий сценарій можливого використання Україною "брудної бомби".

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