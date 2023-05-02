Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників західних розвідок та іранських посадовців.

Ім'я цього шпигуна довгий час трималося в таємниці. Проте 11 січня страта в Ірані колишнього заступника міністра оборони Алірезу Акбарі, якого звинуватили у шпигунстві, пролила світло на те, що приховувалося протягом 15 років – Акбарі був британським "кротом", стверджує видання.

Зазначається, Акбарі довгий час жив подвійним життям. Для громадськості він був релігійним фанатиком і політичним яструбом, високопоставленим військовим командиром Корпусу вартових ісламської революції і заступником міністра оборони, який згодом переїхав до Лондона і зайнявся приватним бізнесом, але ніколи не втрачав довіри іранських лідерів, йдеться у публікації NYT.

Інформацією з британською розвідкою він почав ділитися у 2004 році. Вже у квітні 2008 року Британія отримала та передала Ізраїлю та західним спецслужбам розвідувальні дані про Фордо - об'єкт зі збагачення урану глибоко у підземному військовому комплексі, який був частиною зусиль Ірану щодо створення ядерної бомби. Це змінило уявлення про ядерну програму Тегерана.

Однак у 2019 році за допомогою російських розвідників влада Ірану виявила, що він розкрив існування таємної іранської програми зі створення ядерної зброї далеко в горах поблизу Тегерана, пише видання з посиланням на два іранські джерела, які пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції. NYT відзначає, що незрозуміло, як Росія, близький союзник Ірану, дізналася про цю інформацію.

У січні 2023 року, більше ніж через три роки після арешту Акбарі, іранська влада оголосила його шпигуном. Проте Британія ніколи публічно не визнавала, що Акбарі, який отримав британське громадянство у 2012 році, був її шпигуном. Представник британського МЗС, який побажав залишитися невідомим, заявив виданню, що не коментує "питання, пов'язані з розвідкою".