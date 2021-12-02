Чиновника департаменту архітектурно-будівельного контролю КМДА викрили на отриманні $2 тис. хабаря

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



За інформацією слідчих, посадовець КМДА вимагав хабаря від громадянина за те, щоб не звертати увагу на порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності та будівельних норм, можливо, порушених під час реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.



Посадовця затримали одразу після отримання ним $2 тис. хабаря. Провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).



Щодо правопорушника застосували запобіжний захід у вигляді застави, майно посадовця перебуває під арештом.

Нагдаємо, у серпні 2021 року посадовців КМДА викрили на безпідставному вивозі автомобілів на штрафмайданчики.