Чиновника департаменту архітектурно-будівельного контролю КМДА викрили на отриманні $2 тис. хабаря
Шевченківська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо керівника управління департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, якого викрили на отриманні хабаря
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За інформацією слідчих, посадовець КМДА вимагав хабаря від громадянина за те, щоб не звертати увагу на порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності та будівельних норм, можливо, порушених під час реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.
Посадовця затримали одразу після отримання ним $2 тис. хабаря. Провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).
Щодо правопорушника застосували запобіжний захід у вигляді застави, майно посадовця перебуває під арештом.
- Нагдаємо, у серпні 2021 року посадовців КМДА викрили на безпідставному вивозі автомобілів на штрафмайданчики.
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