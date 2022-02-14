Членство в НАТО було б найкращою гарантією безпеки для України, - МЗС
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що негайний прийом України до НАТО став би найкращою безпековою гарантією для неї
Про це він сказав на брифінгу.
"Перспектива членства України в НАТО закріплена в Конституції і жодні рішення не можуть ухвалюватися всупереч основному закону. Важливо наголосити, що Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового Альянсу, тому ширше питання гарантій безпеки є ключовим для нашої країни", - наголосив Олег Ніколенко.
За його словами, пошук відповідей на питання стосовно безпекових гарантій є нагальним завданням для держави, над яким працює вся система влади.
"Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу, але загрози для України існують тут і зараз", - зауважив речник МЗС.
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