Членство в НАТО було б найкращою гарантією безпеки для України, - МЗС

Про це він сказав на брифінгу.



"Перспектива членства України в НАТО закріплена в Конституції і жодні рішення не можуть ухвалюватися всупереч основному закону. Важливо наголосити, що Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового Альянсу, тому ширше питання гарантій безпеки є ключовим для нашої країни", - наголосив Олег Ніколенко.



За його словами, пошук відповідей на питання стосовно безпекових гарантій є нагальним завданням для держави, над яким працює вся система влади.



"Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу, але загрози для України існують тут і зараз", - зауважив речник МЗС.

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