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Чому не сидить Галущенко?

Олег Манчура
29 червня, 2023 четвер
08:05
Погляд Олег Манчура

Коли рване Запорізька АЕС, то президент буде змушений відповісти на це питання

Ясно, що цього не зробить, як і з Бакановим, але колись ж його повноваження закінчаться.

Міністр енергетики Герман Галущенко після вторгнення далі, як влитий, сидів у своєму кріслі.

Інших одіозних топів, хоч тіхонєчько в лєс, але все ж виводили.

А тут ж ціле комбо: людина зрадника України, визнаного агента ФСБ Андрія Деркача.

Людина, яка ще перед великою війною вбивала нашу атомну енергетику, аби зелені могли заробляти на струмі з Білоруської АЕС.

Тоді ще щирий друг України президент Литви Науседа, вичерпавши всі дипломатичні можливості, просто з трибуни ВР закликав не робити того, що загрожує нацбезпеці Вільнюса. Його тоді не почули, і далі заробляли бабки з Лукою.

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І ось нові пікантні подробиці, які колись можуть стати подробицями кримінального провадження.

Ольга Кошарна, ексчленкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання, фактично звинуватила Германа Галущенка в співавторстві гіпотетичної катастрофи.

Точніше, її масштабів: замість невеликої аварії з незначними наслідками — щонайменше Фукусіма.

Замість радіоактивного забруднення 30 км — тисячі кілометрів і тисячі людей.

Бо усі п'ять реакторів мали бути зупинені в так званому "холодному" режимі.

Себто наглухо.

Тоді біда мінімальна.

Але один реактор зупинений в "гарячому" режимі, тобто продовжує працювати на мінімалках. А отже його вибух спричинить цирконієву реакцію. Грубо кажучи: в гарячому режимі маємо 27 годин, аби врятувати ситуацію, а в холодному мали б 8 діб.

Чому не вимикають п'ятий реактор окупанти, — зрозуміло, так шантаж дієвіший.

Але чому його не вимкнув Галущенко і Котін?

"Наш міністр енергетики та Енергоатом торік, коли усі експерти волали, що потрібно переводити станцію до "холодної зупинки", вимикати з початком окупації, експортували електроенергією.

Навіть коли у серпні минулого року відбувалися обстріли, а енергоблоки зупинилися автоматично завдяки аварійному захисту, їх знову запускали.

Це порушення всіх правил. Бо для них гроші не пахнуть.

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На мою думку, бездіяльність державного регулювання має розслідувати СБУ.

Котін казав, що все під контролем, усіх заспокоював, щоби президент тільки гарні новини слухав".

Тепер сподіваються, що як не пронесе, то шок від катастрофи поховає неприємні питання?

Але питання і про "Грім-2" та "Нептуни", і про Баканова з Наумовим, і про Демченка, і про Тарана з Тарановим, і про зрив воєнного держзамовлення — не зняті, а лише відкладені.

Джерело

Про автораОлег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Володимир Зеленський
Війна з Росією
Енергія
Запорізька АЕС
ядерна небезпека
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