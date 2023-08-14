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OPINION

Чому українці біженці не повертатимуться з Польщі?

Борислав Береза
14 серпня, 2023 понедiлок
14:01
Погляд Борислав Береза

Повернуться лише ті, хто не зміг прижитися в Європі або у кого були кращі умови вдома

З Польщі до України планують повернутися близько 47% біженців. Про це йдеться у даних дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи". Дослідження провели спеціалісти Міграційної платформи EWL, Фонд EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського Університету.

Це говорить про те, що 53% наших співгромадян вирішили залишитися за кордоном у Польщі або переїхати в іншу європейську державу. У листопаді 2022 року таких було 18%. У березні 2023 року - 45%. Зараз кількість тих, хто не планує повертатися, збільшилася до 53%.

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Тенденцію не важко спрогнозувати. Якщо Україна не буде комунікувати з біженцями, не буде займатися підтриманням їх зв'язків з Батьківщиною та не буде займатися адвокацією, то кількість тих, хто не повернеться, збільшиться. А якщо пригадати, що і через півтора року немає програми уряду по мотивації повернення біженців після війни, в який було б все що я перерахував раніше, то можна легко спрогнозувати, що тенденція збережеться. І тоді краще, на що може сподіватися Україна, це повернення 30%, як це було у Сербії та Хорватії, які так само нічого не робили для мотивації повернення.

Повернулися лише ті, хто не зміг прижитися в Європі або у кого були кращі умови вдома. Ті самі 30%. Якщо нічого не зміниться у ставленні держави до біженців, то будемо мати такі самі цифри, а може і гірші.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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