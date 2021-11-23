CNN: США розглядають можливість постачання Україні додаткової зброї

Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела.



За даними телеканалу, допомога може включати протитанкові ракетні комплекси Javelin, а також міномети.



Крім Javelin Міноборони США також розглядає постачання зенітно-ракетних комплексів Stinger і наполягає, щоб деяке обладнання, яке планували відправити до Афганістану, натомість відправили в Україну. Ідеться зокрема про раніше придбані у Росії вертольоти Мі-17.



За даними видання, деякі чиновники адміністрації Байдена занепокоєні тим, що Росія може розцінити надсилання зброї як серйозну ескалацію. Співрозмовники видання повідомляють, що уряд США готовий відправити до регіону військових радників, але незрозуміло, чи поїде хтось саме до України.



Також джерела телеканалу повідомили, що чиновники США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій. Він набуде чинності, якщо Росія здійснить нове вторгнення на територію України.

Нагадаємо, 1 вересня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом $60 млн, що включає бронебійні системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання для захисту від російської агресії.

24 жовтня Україна отримала від США нову партію військової допомоги включно з протитанковими системами Javelin.

14 листопада до України прибули 80 тонн боєприпасів зі США на суму $60 млн.