Про це у facebook повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури п’ятьом особам - учасникам транснаціональної злочинної організації, які тероризували й залякували жителів столичного регіону, обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше правоохоронці затримали організатора угруповання - кримінального авторитета на прізвисько "Лєший", двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації на "гарячому" під час вимагання 80 тис. доларів з місцевого підприємця.

Згідно з матеріалами розслідування, цей кримінальний авторитет причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств.

За даними прокуратури, до складу злочинної організації входило двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу, один із них перебуває під санкціями РНБО.

"Учасники злочинної організації систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що правоохоронці повідомили фігурантам про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Голосіївський районний суд Києва обрав усім 5 підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 2 місяці. Досудове слідство триває.