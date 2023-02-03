Cуд арештував п'ятьох членів банди кримінальника "Лєшого", які вдавали добробати і тероризували киян
Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід п'ятьом учасникам злочинного угруповання кримінального авторитета "Лєшого" у вигляді арешту без права внесення застави
Про це у facebook повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури п’ятьом особам - учасникам транснаціональної злочинної організації, які тероризували й залякували жителів столичного регіону, обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше правоохоронці затримали організатора угруповання - кримінального авторитета на прізвисько "Лєший", двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації на "гарячому" під час вимагання 80 тис. доларів з місцевого підприємця.
Згідно з матеріалами розслідування, цей кримінальний авторитет причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств.
За даними прокуратури, до складу злочинної організації входило двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу, один із них перебуває під санкціями РНБО.
"Учасники злочинної організації систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.
Також стало відомо, що правоохоронці повідомили фігурантам про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Голосіївський районний суд Києва обрав усім 5 підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 2 місяці. Досудове слідство триває.
- 3 лютого стало відомо, що двох організаторів вечірок, де знущалися з дівчат, арештували до 1 квітня без права на заставу.
- Також 3 лютого СБУ повідомила про підозру колишньому очільникові Херсонської ОВА Геннадію Лагуті: його підозрюють у шахрайстві та підробленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.63Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе